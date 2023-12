A icónica camisola "Mão de Deus" de Diego Maradona é vendida por um valor recorde de 9,3 milhões de dólares num leilão online

A camisola azul foi vendida a um comprador anónimo por 7.142.500 libras (9.284.536 dólares), informou a Sotheby's.

Anteriormente, ela estava em posse do ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou de camisa com Maradona após a vitória da Argentina por 2 a 1 nas quartas-de-final.

Durante o jogo, Hodge atirou involuntariamente a bola ao ar para que Maradona marcasse o famoso golo da "Mão de Deus".

Poucos minutos depois, Maradona marcou o "Golo do Século" - como foi mais tarde votado numa sondagem da FIFA - recebendo um passe perto da linha de meio-campo, abrindo caminho em direção à baliza, evitando uma série de jogadores ingleses e desarmes e, em seguida, rematando a bola contra Peter Shilton.

"Esta camisola histórica é uma recordação tangível de um momento importante, não só na história do desporto, mas também na história do século XX", afirmou Brahm Wachter, responsável da Sotheby's pelo departamento de Streetwear e Coleccionáveis Modernos, num comunicado.

"Nas semanas que se seguiram ao anúncio do leilão, fomos inundados por fãs do desporto e por coleccionadores, com uma excitação palpável no ar durante a exposição pública - e este entusiasmo não filtrado teve eco nas licitações.

"Esta é, sem dúvida, a camisola de futebol mais cobiçada alguma vez leiloada e, por isso, é justo que detenha agora o recorde de leilão para qualquer objeto do seu género."

De acordo com a Sotheby's, o recorde anterior de leilão para um item de memorabilia desportiva era o manuscrito autógrafo original do Manifesto Olímpico de 1892, que foi vendido por 8,8 milhões de dólares em dezembro de 2019.

O recorde anterior para uma camisola usada num jogo era detido pela camisola de estrada dos Yankees de Babe Ruth, que foi vendida por 5,64 milhões de dólares em 2019.

Antes do leilão, estimava-se que a camisola de Maradona iria render entre 4 milhões de libras (5,25 milhões de dólares) e 6 milhões de libras (7,5 milhões de dólares).

*A individualização da camisola da Sotheby's em relação à camisola usada no momento em que Maradona marcou o infame golo foi realizada pela empresa de correspondência de fotos de memorabilia desportiva, Resolution Photomatching, e foi posteriormente revista pelo Chief Science Officer da Sotheby's, que examinou fisicamente a camisola para confirmar as características correspondentes", acrescentou a casa de leilões no seu comunicado.

Fonte: edition.cnn.com