A HP continua a buscar reembolso financeiro em relação ao falecimento do magnata Lynch.

Após a trágica morte de Mike Lynch no naufrágio de seu luxuoso iate, "Bayesian", ao largo da costa da Sicília, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) mantém sua demanda de bilhões de dólares contra o empresário britânico de tecnologia. A empresa afirmou sua determinação em levar o caso a um fim, de acordo com um comunicado da empresa. A viúva de Lynch, Angela Bacares, que sobreviveu ao desastre, pode ser responsabilizada, de acordo com reportagens de mídia de Londres.

A HPE se baseia em sua vitória em um tribunal civil em 2022 contra Lynch e seu ex-diretor financeiro para exigir uma indenização de US$ 4 bilhões (€3,62 bilhões). Um veredicto está pendente, embora o juiz tenha sugerido uma redução substancial na indenização.

Aos 59 anos, Lynch foi um dia considerado o "Bill Gates britânico", tendo alcançado um notável sucesso em julho de 2022 em um caso envolvendo a venda de sua empresa Autonomy para a Hewlett Packard em 2011. A HP celebrou a aquisição do software empresarial como um grande sucesso - embora a empresa mais tarde se tornasse um desastre. No ano seguinte, a HP acusou Lynch e outros funcionários da Autonomy de exagerar as receitas da empresa antes da aquisição. A HP acabou sofrendo bilhões em prejuízos e demitiu Lynch, que manteve sua inocência.

As disputas legais com a HP continuaram por anos, culminando na extradição de Lynch para os EUA para enfrentar acusações de fraude contábil. No entanto, em junho de 2022, Lynch foi absolvido por um júri. No entanto, os problemas legais de Lynch estavam longe de estar resolvidos. Com sua ação judicial civil contra Lynch, a HP saiu vitoriosa. O resultado da compensação financeira ainda é incerto.

Lynch morreu tragicamente quando seu luxuoso iate "Bayesian" virou em 19 de agosto. Sua filha de 18 anos e outras cinco pessoas também morreram. Os passageiros estavam comemorando a absolvição de Lynch em um julgamento de fraude nos EUA envolvendo a aquisição da Autonomy, que estava sendo gerenciada independentemente do caso do Reino Unido.

