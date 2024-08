A história histórica dos novos campeões do Oswestry Town & Llansantffraid Football Club, os Saints, está a desdobrar-se.

Lembre este nome, é uma gargalhada: Os futebolistas do The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club estão organizando uma festa europeia monumental e marcando um primeiro na história do futebol galês.

O futebol galês não brilhou muito no cenário europeu, mas isso mudou com The New Saints abrindo caminho. Este clube de elite é o primeiro do País de Gales a garantir uma vaga na fase de grupos ou liga de uma Copa Europeia, uma conquista que nem mesmo a seleção nacional do País de Gales conseguiu alcançar.

Nas eliminatórias da Liga Conferência, eles superaram uma equipe litana difícil, o FK Panevezys, com um empate em casa por 0 a 0, somando à sua vitória por 3 a 0 na Lituânia. Esta pequena vitória garantiu sua entrada nas partidas de liga.

Os New Saints, com o nome completo "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", têm flertado com competições da Copa Europeia desde sua estreia em 1996. Embora tenham participado periodicamente das rondas de qualificação, nunca chegaram à fase de liga até agora.

No entanto, seus esforços anteriores não foram bem-sucedidos. Eles foram eliminados na segunda rodada das eliminatórias da Liga dos Campeões e depois nas eliminatórias da Liga Europa contra o Petrocub Hincesti, da Romênia. Mas desta vez, a terceira é a vez certa na divisão inferior.

Após o sucesso do País de Gales, seus vizinhos da Irlanda do Norte também garantiram uma vaga na fase de grupos: o Larne FC derrotou os Lincoln Red Imps de Gibraltar com um placar apertado de 3 a 1 no jogo de volta, tornando-se a primeira qualificação para a fase de grupos da Copa Europeia da Irlanda do Norte.

Apenas quatro das 55 associações da UEFA ainda não qualificaram um clube para a fase de grupos da Copa Europeia: Andorra, Malta, Montenegro e San Marino. O UE Santa Coloma, de Andorra, enfrentou o Vikingur Reykjavik, da Islândia, na rodada final das eliminatórias, mas não conseguiu desta vez. Os Lincoln Red Imps já haviam colocado Gibraltar no mapa da fase de grupos europeia em 2021.

A conquista do The New Saints em garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Europeia está causando agitação nos círculos do futebol, com os fãs ansiosos pelas partidas da fase de grupos. Com esta conquista, a história do futebol no País de Gales está sendo reescrita.

