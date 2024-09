A Hershey está a transformar os seus doces em bebidas energéticas e suplementos de proteínas.

Com a popularidade do uso de medicamentos para emagrecimento, como Ozempic e Wegovy, aumentando, a Hershey's Company (HSY), com 130 anos de história, está se adaptando mergulhando no setor de saúde e bem-estar. Eles estão introduzindo pós de proteínas e bebidas energéticas em sabores populares de doces, como chocolate ao leite e Reese's de manteiga de amendoim e chocolate.

A Hershey's se uniu à C4 Energy, uma marca de suplementos amplamente reconhecida que ganhou popularidade à medida que as pessoas se concentraram em fortalecer seus músculos e fazer mais exercícios devido à pandemia. Em breve, o famoso chocolate ao leite e Reese's de manteiga de amendoim e chocolate estarão disponíveis como pós de proteína, e os doces Jolly Rancher serão transformados em bebidas energéticas efervescentes.

Doss Cunningham, CEO da Nutrabolt (empresa matriz da C4), expressou sua empolgação com a colaboração, afirmando: "É incrível ter acesso a essas marcas que têm uma rica história e carregam muito valor sentimental". Essa parceria também abre novas oportunidades para a C4.

A C4, a quarta marca de bebidas energéticas mais vendida nos Estados Unidos, tem como objetivo se destacar no mercado de $21 bilhões, dominado por marcas em ascensão como Celsius e Ghost, além de marcas estabelecidas como Red Bull e Monster. As bebidas energéticas, que são Typically purchased by millennials and Gen Z customers, share a "strong affinity" with Hershey's products, according to Cunningham.

As novas bebidas energéticas em lata com sabores de Jolly Rancher, incluindo blue raspberry, green apple e watermelon, estarão disponíveis esta semana em grandes varejistas dos EUA, como Kroger, Amazon e Walmart. Um pacote de 12 custa $27.99.

Em outubro, o pó de proteína de soro de leite nos sabores de chocolate ao leite e Reese's de manteiga de amendoim e chocolate estará nas prateleiras, a partir de $29.99 para o tamanho menor. Também será lançado um pó pré-treino inspirado no chiclete Bubble Yum.

A C4 já teve sucesso com sabores de Skittles, Starburst e Popsicle para suas outras bebidas energéticas.

"Essa parceria nos permite atrair novos consumidores que podem ser novos no campo da nutrição esportiva ou na categoria de bebidas energéticas e descobrir a C4 através de suas marcas favoritas", explicou Cunningham.

Colaborar com especialistas em sabor da indústria alimentícia está se tornando uma tendência entre as empresas de nutrição, como explicou Andrea Hernández, fundadora da Snaxshot, uma plataforma de insights de alimentos e bebidas, ao CNN. "É uma excelente estratégia para encorajar os consumidores a experimentar novos produtos com sabores com os quais eles estão familiarizados, considerando que muitos pós têm um sabor estranho e desagradável", ela acrescentou.

Entrar na nutrição pode ajudar a compensar a queda nas vendas da divisão de doces da Hershey's, que relatou uma queda de 17% na receita em seu último relatório de resultados. Para se adaptar, a Hershey comprou a One Brands, que produz barras de nutrição de baixa açúcar e alto teor de proteínas, por $400 milhões em 2019. Seus concorrentes, como a Mars, que comprou a Kellanova para expandir além dos doces, também estão se ajustando.

Seja por meio de nutrição ou de grandes aquisições, as empresas de doces estão explorando maneiras criativas de permanecer relevantes, como a abordagem da Hershey's, que "pode dar à Hershey's uma imagem mais saudável", concluiu Hernández.

A Hershey's Company está expandindo seu negócio no setor de saúde e bem-estar para atender à crescente tendência de indivíduos que se concentram em fitness e saúde. Com a colaboração com a C4 Energy, a Hershey's tem como objetivo entrar no mercado de bebidas energéticas de $21 bilhões, aproveitando a forte afinidade das bebidas energéticas com seus produtos.

