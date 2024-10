A greve dos trabalhadores portuários da costa leste chega ao fim.

Após um impasse de três dias, os trabalhadores portuários da costa leste dos Estados Unidos estão retomando suas funções. De acordo com um comunicado conjunto, a International Longshoremen's Association (ILA) e a U.S. Maritime Alliance (USMX) chegaram a um acordo provisório sobre os termos salariais e estenderam o contrato mestre até 15 de janeiro. Isso permite que eles revisitem e resolvam as preocupações restantes em uma data posterior.

Na terça-feira, cerca de 45.000 trabalhadores portuários, sob a bandeira da ILA, iniciaram uma greve devido à falta de um acordo salarial com a USMX. A ILA luta por aumentos salariais significativos e garantias de emprego contra a automação. Fontes da mídia sugerem que o sindicato está buscando um aumento salarial de 77% em um período de seis anos, mas uma proposta da empresa que oferecia um aumento de quase 50% nos ganhos não foi suficiente para deter a greve.

Inicialmente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defensor do trabalho, incentivou ambas as partes a engajarem-se em negociações rápidas. Recentemente, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, enfatizou que, em sua opinião, as duas partes não estão tão distantes quanto podem pensar. Falando à CNBC, Buttigieg instou ambas as partes a voltarem à mesa de negociações, alcançarem um acordo e fazerem os portos funcionarem novamente. Ele também instou os proprietários de navios a demonstrarem alguma flexibilidade, considerando que recentemente tiveram lucros substanciais e agora deveriam considerar compartilhar alguns desses ganhos.

Os portos da costa leste são responsáveis por cerca de metade do tráfego de contentores dos Estados Unidos. Os membros da ILA são responsáveis pelo carregamento e descarregamento de navios e pela manutenção do equipamento do porto.

A greve dos trabalhadores portuários está causando grandes perturbações na economia da costa leste. Após um acordo, os termos salariais aprimorados e as garantias de emprego poderiam aumentar a moral e a segurança no emprego dos membros da ILA.

Leia também: