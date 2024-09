A greve dos empregados da Boeing aprofunda a situação da empresa

Pela primeira vez em mais de uma década, trabalhadores sindicalizados da Boeing, renomada fabricante de aviões, decidiram entrar em greve. Esta ação é uma resposta a uma proposta de aumento salarial de 25% ao longo de um período de quatro anos, que foi rejeitada por uma maioria esmagadora de empregados. A insatisfação gira em torno de vários aspectos do novo acordo coletivo de trabalho. Esta greve pode levar a mais bilhões em perdas para a empresa em dificuldades.

O sindicato principal, IAM, que representa cerca de 33.000 empregados responsáveis pela produção de modelos populares como o Boeing 737, entre outros, rejeitou a oferta de aumento salarial de 25% por uma margem superior a 90%. Mesmo após semanas de negociações, a demanda inicial de um aumento de 40% não foi atendida, levando à rejeição do acordo em uma votação da quinta-feira por 94,6%. Um impressionante 96% da força de trabalho votou a favor da greve, que começou à meia-noite, como anunciado pelo sindicato. É interessante notar que o sindicato havia endossado anteriormente o acordo. De acordo com o representante do sindicato Jon Holden, remains uncertain if further gains can be made through striking.

Compromissos de localização provaram ser insuficientes

O acordo incluiu algumas melhorias nas despesas com saúde e benefícios de aposentadoria, bem como um compromisso da Boeing de produzir novos modelos em instalações sindicalizadas. Este foi um grande pedido do sindicato, após a Boeing ter estabelecido uma planta não sindicalizada na Carolina do Sul há uma década para produzir o 787 Dreamliner.

No entanto, o acordo não abordou preocupações relacionadas à eliminação de pagamentos de bônus baseados em desempenho, o aumento salarial gradativo ao longo de quatro anos e o fato de que dez anos haviam se passado desde o último aumento salarial. Muitos trabalhadores argumentam que a oferta não compensa sequer a perda de poder de compra devido à inflação.

A Boeing enfrenta vários desafios após uma série de incidentes e está incorrendo em prejuízos. Por exemplo, a Administração Federal de Aviação colocou um hold na expansão da produção do 737 até a Boeing melhorar suas medidas de controle de qualidade. A crítica aumentou ainda mais após um incidente em janeiro, no qual um fragmento de fuselagem do 737-9 se desprendeu durante a decolagem, supostamente devido a fehlantes ausentes. A Boeing não conseguiu localizar nenhum registro da instalação do fragmento de fuselagem.

Greve anterior resultou em um significativo revés financeiro

Em uma tentativa de evitar a greve, a gerência e a liderança do sindicato recentemente instaram os empregados a aceitar o acordo coletivo de trabalho. O novo CEO da Boeing, Dave Calhoun, expressou preocupação de que uma greve complicaria seus esforços para se recuperar da crise. O chefe da divisão de aeronaves comerciais, Stan Deal, falou sobre a enorme dívida da empresa de mais de $60 bilhões e disse que eles haviam feito progressos significativos.

O sindicato realizou sua última greve em 2008. Esta greve de 57 dias supostamente custou à empresa aproximadamente dois bilhões de dólares, de acordo com estimativas de analistas. Após a greve, os empregados concordaram com aumentos salariais ou cortes zero, um fator que contribuiu para sua atual demanda por um aumento substancial. Um trabalhador da Boeing, em uma conversa com o "Wall Street Journal", criticou o salário inicial no novo contrato como comparável ao de uma rede de fast-food local que oferece $21 por hora.

Outros sindicatos dentro da indústria da Boeing estão de olho nesta disputa, já que uma greve bem-sucedida poderia incentivar seus próprios membros a demandar aumentos salariais semelhantes. A greve atual também destaca a tensão crescente entre empresas de manufatura e seus trabalhadores sindicalizados em relação à estagnação salarial e à perda de poder de compra devido à inflação.

Leia também: