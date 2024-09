A geração Z da China abraça o "mercado de falsificação" enquanto o florescimento financeiro diminui.

Originalmente, Zheng ganhava a vida como modelo impressa, trazendo cerca de 30.000 yuans (US$ 4.230) por mês quando começou a trabalhar há dois anos. No entanto, com a redução do novo negócio em sua empresa desde o ano passado, sua renda foi diminuindo progressivamente, culminando em uma significativa redução em fevereiro, que a deixou ganhando apenas metade de seu salário inicial.

Ela compartilhou sua surpresa com a CNN, dizendo que imediatamente ajustou seu gasto para corresponder à sua renda reduzida. Isso significou se despedir de suas marcas de luxo favoritas, como Louis Vuitton, Chanel e Prada.

A recessão econômica levou a um aumento de três vezes nas buscas nas redes sociais por alternativas acessíveis a bens de luxo, de acordo com Laurel Gu, diretora em Xangai da Mintel, uma empresa de pesquisa de mercado.

Agora, Zheng e seus amigos estão predominantemente gastando seus recursos limitados em "pingti" produtos, que são réplicas de alta qualidade de itens de luxo. Algumas dessas réplicas são quase idênticas aos itens originais, enquanto outras oferecem cores ou texturas adicionais, espelhando a inspiração do design original. A popularidade dessas alternativas acessíveis aumentou à medida que a confiança do consumidor na China atingiu um nível histórico baixo, de acordo com analistas da indústria.

Há dez anos, os consumidores chineses eram compradores ávidos de bens de luxo de marcas internacionais. No entanto, a atual tendência em direção a alternativas mais acessíveis tornou-se a nova norma, de acordo com observadores.

Réplicas podem ser significativamente mais baratas que as versões originais. Por exemplo, um par de leggings de ioga Align da Lululemon é vendido por 750 yuans (US$ 106) em seu site oficial chinês. No entanto, uma busca em plataformas de comércio eletrônico populares como Tmall revela numerous alternativas, muitas vezes usando "Lulu" em seus nomes de loja e oferecendo leggings semelhantes a preços notavelmente mais baixos, a partir de cerca de US$ 5.

O amor por réplicas não se limita a marcas estabelecidas como Louis Vuitton. A LVMH, o gigante do luxo que possui a Louis Vuitton, viu uma queda de 10% nas vendas em sua região asiática (excluindo o Japão) no primeiro semestre do ano em comparação com 2023. Essa região é dominada pelo mercado chinês.

A tendência em direção a réplicas também está afetando o consumo e as vendas no varejo no geral, como indicado pelo aumento de 2,1% nas vendas no mês passado, que ficou abaixo da previsão de 2,5% dos economistas. Além disso, a incapacidade de Pequim de estimular um forte consumo doméstico sustentável em meio à crise imobiliária tem implicações globais.

Consumidores cautelosos

A recuperação da confiança do consumidor chinês ainda é lenta mais de um ano e meio após a reabertura das fronteiras após a pandemia de COVID-19, de acordo com economistas do banco de investimento Nomura em uma nota de pesquisa de 4 de setembro.

Seu índice de confiança do consumidor caiu para 86,0 em julho, de 86,2 em junho, ficando ligeiramente acima do nível histórico mínimo de 85,5 alcançado em novembro de 2022, quando o país ainda lutava contra a pandemia. O índice mede a confiança do consumidor em uma escala de zero a 200, com 100 representando uma postura neutra.

Os consumidores são hesitantes em gastar devido a uma mistura de quedas nas cotações das ações, fuga de capitais e crescimento salarial modesto, de acordo com os economistas. No entanto, reter seu salário nestes tempos desafiadores agora é considerado uma vitória, de acordo com entrevistas com consumidores em toda a China.

Uma professora do ensino fundamental chamada Xinxin de Chongqing compartilhou sua experiência com a CNN. Após um corte salarial de mais de 20% neste ano, que ela atribuiu a problemas fiscais em seu distrito, ela recorreu a alternativas orçamentárias para seu serum preferido de Estée Lauder Advanced Night Repair. Ela encontrou uma alternativa orçamentária com ingredientes-chave semelhantes a um preço dramaticamente reduzido de cerca de 100 yuans (cerca de US$ 14) para 20 mililitros (meia onça), em comparação com os 720 yuans (US$ 100) da Estée Lauder para 30 mililitros (uma onça).

"Por que ir para dupes? Por causa do corte salarial!" ela brincou.

Tanto Zheng quanto Xinxin estão gratas por terem empregos. A China relatou que a taxa de desemprego para indivíduos com idade entre 18 e 24 anos, excluindo estudantes, atingiu 18,8% em agosto, seu nível mais alto desde que o indicador foi reintroduzido em janeiro. A China havia parado temporariamente de divulgar o indicador após atingir recordes históricos consecutivos no verão passado.

Uma descida acentuada

Muitos economistas acreditam que a raiz dos problemas econômicos da China decorre de seu setor imobiliário doente, que já foi responsável por até 30% da atividade econômica. O setor começou a perder momentum em 2019 e mergulhou em uma crise profunda cerca de dois anos depois, após uma intervenção governamental nas dívidas dos desenvolvedores.

A crise resultante levou a uma queda drástica nos preços da habitação e a uma queda na confiança do consumidor. Indivíduos e corporações estão vendendo ativos, reduzindo o consumo e o investimento em uma tentativa de proteger sua riqueza.

Os preços das casas existentes caíram quase 30% desde 2021, de acordo com a Nomura, citando pesquisas da Beike, uma plataforma que acompanha transações imobiliárias em uma amostra de 25 grandes cidades.

"Diferente dos significativos ganhos de riqueza vistos nos EUA após a COVID-19, as famílias chinesas perderam cerca de US$ 18 trilhões devido ao mergulho imobiliário", escreveram os economistas do Barclays em uma nota de pesquisa de 12 de setembro.

Em relação a isso, eles explicaram que é como se cada família de três pessoas na China perdesse aproximadamente US$ 60.000 cada, uma soma que é quase cinco vezes o PIB individual da China.

Nicole Hal, uma empresária freelancer de 33 anos em Guangzhou, compartilhou com a CNN sua hesitação em relação à economia da China, o que a levou a reduzir seus gastos. Embora ela espere ganhar pelo menos 4 milhões de yuans (US$ 570.000) neste ano ao lado de seu marido, ela fez ajustes.

"Não compro mais bens de luxo ou produtos de skincare de alto nível, nem roupas caras. Parar de sair para jantar e agora cozinho para mim pelo menos quatro dias por semana", ela revelou.

Esta tendência descendente no consumo, que resultou em uma série de figuras econômicas desanimadoras, levou várias instituições financeiras a reduzir suas previsões para o crescimento da China abaixo da taxa de crescimento de 5% anunciada anteriormente em março.

Para compensar o déficit gerado pelo mercado imobiliário, as autoridades chinesas concentraram-se principalmente em impulsionar a manufatura, especialmente no setor de veículos elétricos (VE). No entanto, sua estratégia de inundar mercados internacionais resultou em resistência internacional, especialmente de produtores de VE na Europa.

De acordo com economistas do Goldman Sachs em um relatório de 13 de setembro, "na China, a baixa demanda doméstica combinada com o forte crescimento da manufatura levou o superávit da balança comercial de bens a níveis excepcionalmente altos". Eles também mencionaram que a China pode enfrentar mais tarifas de parceiros comerciais estrangeiros se persistir nas exportações de seu excesso.

A decisão de Zheng de mudar para alternativas acessíveis para itens de luxo é uma resposta à queda nos negócios novos em sua empresa, o que levou a uma redução significativa em seu salário. Esta mudança no comportamento do consumidor também resultou em um aumento nas buscas nas redes sociais por alternativas acessíveis, como notado por Laurel Gu.

Diante da atual recessão econômica e da recuperação lenta da confiança do consumidor, consumidores mais cautelosos como Nicole Hal estão reduzindo suas despesas, como evitar bens de luxo e sair para jantar com menos frequência para economizar dinheiro.

