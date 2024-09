A fraqueza persistente da inflação dos EUA persiste, uma vez que a taxa básica permanece estacionária

A Reserva Federal dos Estados Unidos está sugerindo uma possível redução da taxa de juros na próxima semana. Os últimos dados de inflação da maior economia não alteram essa trajetória. No entanto, analistas não veem necessidade imediata de medidas adicionais devido à persistente inflação de núcleo robusta.

A inflação nos EUA diminuiu visivelmente em agosto. A taxa de inflação caiu para 2,5 por cento, após 2,9 por cento em julho, de acordo com dados do Departamento do Trabalho em Washington D.C. Economistas esperavam uma queda para 2,6 por cento. Como esperado, os preços aumentaram 0,2 por cento em relação ao mês anterior.

Excluindo custos com energia e alimentos, os preços ao consumidor aumentaram 0,3 por cento em relação ao mês anterior e 3,2 por cento em relação ao ano anterior. Economistas esperavam um aumento mensal de 0,2 por cento e um aumento anual de 3,2 por cento.

"O medo da inflação diminuiu significativamente, mas a discussão sobre a inflação ainda não acabou, especialmente em relação à taxa de núcleo", afirma Bastian Hepperle da Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "No entanto, os dados não justificam uma grande ajuste na taxa de juros."

Tobias Basse do NordLB compartilha dessa visão, afirmando que "esses números não tornarão o trabalho já difícil do presidente da Fed, Jerome Powell, mais fácil". Embora o aumento constante dos custos habitacionais seja uma preocupação, "as tendências atuais na frente dos preços macroeconômicos não impedirão o ajuste de taxa de juros em setembro". O Fed pode optar pela cautela.

Thomas Gintzel do VP Bank mantém que o Fed pode reduzir as taxas de juros sem culpa. O nível atual de taxa de juros pode criar freios econômicos significativos, especialmente se as empresas americanas enfrentarem custos de refinanciamento de crédito mais altos nos próximos anos. Além disso, ele defende a prudência do Fed, considerando a ainda alta taxa de inflação de núcleo.

A Reserva Federal está combatendo a inflação com uma política de taxa de juros alta, mas agendou sua primeira redução para 18 de setembro. A taxa de juros primária atual está entre 5,25 e 5,50 por cento. O presidente do Fed, Jerome Powell, deu o sinal desejado pelo mercado financeiro para uma medida de relaxamento no fórum do banco central em Jackson Hole em agosto: é hora de reformar a política monetária, declarou o chefe do banco central.

A redução das taxas de juros pela Reserva Federal na próxima semana pode ter um impacto positivo na economia. Apesar da queda na inflação, a taxa de inflação de núcleo robusta continua sendo uma preocupação para os analistas.

