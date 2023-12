Destaques da história

A Fórmula E recebe o apoio do explorador pioneiro Bertrand Piccard

Bertrand Piccard, aviador recordista, fala ao programa Supercharged da CNN

O suíço completou recentemente a primeira viagem à volta do mundo num avião movido a energia solar

Agora, Bertrand Piccard está a dar um impulso à Fórmula E, dando o seu apoio à série de corridas totalmente eléctrica.

Falando no programa Supercharged de dezembro, o aventureiro suíço elogiou a Fórmula E por liderar o esforço para tornar os carros eléctricos mais práticos e atractivos.

Betrand Piccard aos comandos do Solar Impulse 2.

"A Fórmula E é para as corridas de automóveis o que o Solar Impulse é para a aviação", disse a apresentadora do Supercharged, Nicki Shields.

"É um novo laboratório que mostra como a tecnologia limpa pode ser sexy. Já não se trata de algo aborrecido e caro, mas sim de algo que atrai realmente a atenção das pessoas. É espetacular".

Piccard e o seu compatriota André Borschberg completaram o seu histórico voo movido a energia solar em julho, aterrando em Abu Dhabi depois de percorrerem 43.000 quilómetros em 23 dias.

Com espaço para apenas um no cockpit, Piccard e Borschberg revezaram-se para pilotar o Solar Impulse durante a aventura de 17 etapas que levou 16 meses a ser concluída.

LER: Exploradores solares completam voo épico

O pequeno cockpit contrastava com a vasta envergadura de 72 metros - mais larga do que um Boeing 747 - revestida com 17.000 células solares, com quatro baterias a alimentar quatro motores.

"Parece ficção científica", diz ele. "Olhamos para o sol e olhamos para os quatro motores eléctricos que fazem girar as hélices e não há ruído, poluição, combustível e sabemos que podemos voar para sempre... são as maravilhas e os milagres que as tecnologias limpas podem alcançar".

LER: "As únicas limitações são as nossas crenças

Com o seu desafio de voo solar concluído, Piccard está agora a usar esse sucesso para impulsionar a utilização de energia renovável em terra, lançando uma nova iniciativa na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, realizada no mês passado em Marraquexe, Marrocos.

"O próximo projeto, para os próximos anos, é a minha dedicação à Aliança Mundial para as Tecnologias Limpas que estou a criar.

"Para mim, esta é a verdadeira realização do projeto Solar Impulse. Era o meu objetivo ao iniciar este projeto - ter uma ferramenta credível para encorajar as tecnologias solares e limpas".

VER: A Fórmula E abre novos caminhos em África

A Fórmula E está atualmente na sua pausa de inverno, mas regressa com o ePrix de Buenos Aires a 18 de fevereiro - terceira ronda do campeonato mundial de 2016-17.

A atual temporada abriu com novas corridas em Hong Kong e Marraquexe e terminará com as estreantes Montreal e Nova Iorque em meados de 2017.

Para Piccard, o desporto só pode ir numa direção em termos de popularidade, ajudando a persuadir os proprietários de automóveis a mudar das velhas energias para as novas.

"Este é o futuro do automobilismo. As pessoas estão a começar a ficar fartas dos carros que fazem tanto barulho, tanta poluição. Temos de ir para o futuro, não para o passado".

Fonte: edition.cnn.com