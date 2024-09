A força de trabalho da Amazon deve voltar aos seus espaços de trabalho físicos.

Apesar da situação da COVID-19 estar melhorando, a Amazon está planejando uma mudança. Os funcionários precisarão passar cinco dias inteiros na semana no escritório, de acordo com um e-mail do CEO Andy Jassy. Jassy acredita que o trabalho presencial aumenta a produtividade e fortalece a camaradagem dentro da equipe. Atualmente, os funcionários da Amazon têm o luxo de trabalhar em casa dois dias por semana. A nova regra entrará em vigor em janeiro, dando aos funcionários algum tempo de preparação para ajustar seus horários pessoais, de acordo com Jassy.

Ao mesmo tempo, a Amazon continuará a oferecer a opção de trabalho remoto eventual. Isso pode ser benéfico em casos como quando uma criança está doente ou quando é necessária uma concentração intensa em um projeto específico. Em suas sedes em Seattle e Arlington, na Virgínia, a Amazon substituirá o sistema de reserva de mesas usado durante a pandemia por espaços de trabalho dedicados.

À medida que os escritórios foram esvaziados durante o auge da pandemia, muitas empresas começaram a trazer os funcionários de volta de maneira gradual.

Em Seattle, onde a Amazon possui vários arranha-céus, a transição para o trabalho remoto trouxe uma queda nas vendas de lojas e restaurantes locais. Gigantes da tecnologia como a Apple conseguiram encontrar um equilíbrio ao pedir aos funcionários que compareçam ao escritório três dias por semana.

Apesar da mudança, a Amazon reconhece a necessidade de flexibilidade e oferecerá a opção 'Outro' de trabalho remoto eventual para circunstâncias específicas. Ao implementar a nova regra, os funcionários ainda poderão utilizar a opção 'Outro' quando a criança estiver doente ou quando precisarem de uma concentração intensa em um projeto.

Leia também: