A "força" de Michael Schumacher pode ajudá-lo a recuperar, diz o ex-chefe da Ferrari

Michael Schumacher "determinado" e apoiado para recuperar

A estrela da F1 ficou gravemente ferida enquanto esquiava em 2013

O alemão é "o piloto mais importante da Ferrari"

Já passaram mais de dois anos desde que Michael Schumacher sofreu ferimentos na cabeça num estranho acidente de esqui, mas os seus fãs continuam a insistir para que o seu herói recupere.

É um sentimento partilhado pelo antigo patrão do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 na Ferrari, Luca di Montezemolo.

"Estou muito satisfeito por saber que ele está a reagir", disse o antigo presidente da Ferrari ao programa The Circuit da CNN, no seu escritório em Roma. Ele não detalhou o que quis dizer com "reagir".

Schumacher continua a receber tratamento especializado em sua casa na Suíça, mas sua família permanece ferozmente protetora em revelar detalhes sobre seu estado físico.

Di Montezemolo - que em fevereiro descreveu as notícias sobre a recuperação de Schumacher como "nada boas " - está a contar com a força mental do antigo piloto de corridas para o ajudar a ultrapassar a sua maior luta.

"Eu sei o quão forte ele é", disse Di Montezemolo, que presidiu os cinco títulos mundiais de Schumacher com a Scuderia entre 2000 e 2004.

"Tenho certeza de que, graças à sua determinação - que será crucial - ele sairá dessa situação muito, muito difícil ... E eu realmente espero".

O presidente da FIA, Jean Todt, que foi chefe de equipa da Ferrari durante a inigualável era de domínio de Schumacher, também prestou homenagem à determinação do alemão.

"Ele era muito talentoso, muito trabalhador e humilde", recordou Todt numa entrevista à CNN na sede da FIA, a entidade que rege o desporto automóvel, em Paris.

"Lembro-me que todos os anos, antes do início do campeonato, ele pedia-me sempre para fazer testes privados sozinho para ter a certeza de que continuava a ser um bom piloto. Esta é uma demonstração de como ele era".

Di Montezemolo também é claro sobre a posição de Schumacher na ilustre lista de campeões mundiais da Ferrari, que inclui Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e Niki Lauda.

"Michael tem sido, com certeza, o piloto mais importante da história da Ferrari", disse o italiano. "Apesar do facto de a Ferrari ter muitos dos melhores pilotos do mundo, em diferentes momentos da história da F1.

"Ele era um membro importante da família e, para mim, é difícil separar Michael como piloto de Michael como amigo".

Michael Schumacher, campeão de Fórmula 1

Depois de estudar Direito na Colômbia, Di Montezemolo regressou a Itália e tornou-se assistente de Enzo Ferrari antes de ser promovido a diretor da equipa de corridas da empresa na década de 1970.

Após a morte de Ferrari em 1988, acabou por ser nomeado presidente da famosa empresa automóvel em 1991, tendo-se demitido do cargo apenas em 2014.

Embora o italiano de 68 anos classifique Schumacher como o maior piloto da Ferrari, há apenas um outro piloto que ele lamenta não ter contratado - Ayrton Senna.

"Tivemos uma reunião muito interessante na minha casa em Bolonha na quarta-feira antes do seu acidente (fatal) em Imola (em 1994)", disse Di Montezemolo.

"Ele disse-me: 'Luca, quero encerrar a minha carreira na Ferrari'. Mas, na altura, tínhamos um contrato com Gerhard Berger e Jean Alesi.

Eu disse-lhe: "Ouve, eu quero fazer o mesmo, por isso espera, vamos ver mais um ano, um par de anos e depois podemos encontrar uma forma de trabalhar em conjunto".

"Senna não era apenas um tipo muito inteligente, não era apenas o mais rápido, mas era também um grande amante da F1 e dos automóveis."

O destino impediu cruelmente Senna de assinar pela Ferrari e foi Schumacher que se juntou à Ferrari em 1996.

Os apoiantes de Schumacher podem apenas esperar que o destino intervenha a favor do seu herói mais uma vez.

