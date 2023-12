A final do Euro 2020 em Wembley foi um evento de "superdifusão

A final do Euro 2020 de futebol entre a Inglaterra e a Itália, em julho, foi um evento de "superdisseminação" devido ao nível de infeção por COVID-19 detectado no Estádio de Wembley , em Londres, ou nas suas imediações, de acordo com dados oficiais publicados na sexta-feira.

Segundo a Public Health England, é provável que 2 295 pessoas tenham sido infectadas e que outras 3 404 pessoas tenham potencialmente contraído a infeção no jogo de 11 de julho.

"A final do Euro foi um evento de grande alcance", declarou o jornal Times.

O jogo, com uma multidão de cerca de 67.000 pessoas no estádio, foi a primeira final da Inglaterra num torneio internacional de futebol desde que o país sediou e ganhou a Copa do Mundo de 1966.

"O Euro 2020 foi uma ocasião única e é improvável que vejamos um impacto semelhante nos casos de COVID-19 em eventos futuros", disse Jenifer Smith, vice-diretora médica da Public Health England, num comunicado.

"No entanto, os dados mostram a facilidade com que o vírus se pode propagar quando há contacto próximo e isto deve ser um aviso para todos nós, à medida que tentamos regressar novamente a uma normalidade cautelosa".

Outros eventos experimentais realizados ao longo de um período de quatro meses registaram um número muito menor de testes positivos, tendo sido globalmente iguais ou inferiores às médias nacionais.

O Grande Prémio de Fórmula 1 britânico em Silverstone , em julho, atraiu uma multidão de 350 000 pessoas, a maior na Grã-Bretanha em mais de 18 meses, durante três dias e teve 585 casos registados pelo NHS Test and Trace.

Desses casos, 343 eram provavelmente já infecciosos na altura do evento e os restantes provavelmente adquiriram uma infeção nessa altura.

Os campeonatos de ténis de Wimbledon, que contaram com a presença de cerca de 300 000 pessoas durante as duas semanas, registaram 881 casos.

"Mostrámos que podemos reintroduzir eventos desportivos e culturais de massas em segurança, mas é importante que as pessoas se mantenham cautelosas quando se misturam em locais com muita gente", afirmou o Ministro da Cultura Oliver Dowden.

"Para que possamos manter a época futebolística, os teatros e os espectáculos em segurança e com multidões cheias este inverno, exorto os adeptos do desporto, da música e da cultura a tomarem a vacina, pois esta é a forma mais segura de fazer com que os grandes eventos voltem a funcionar em pleno."

Fonte: edition.cnn.com