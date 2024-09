A figura eslovena distintiva de Nimmersatt luta pelo Arco Espectral

Campeão do Tour de France, Pogacar varre Montreal mais uma vez. O ciclista esloveno se prepara para o épico confronto do Campeonato Mundial com Evenepoel. Em busca do seu sonho, ele abriu mão da Vuelta e dos Jogos Olímpicos. No entanto, até mesmo seu feroz competidor belga tem uma estratégia em mente.

Pogacar se delicia com um plano bem executado. E assim, como o melhor ciclista do mundo, ele ficou triunfante no pódio de Montreal, irradiando satisfação com seus característicos "Pogi" moves: Todos estavam cientes do desafio que se aproximava, mas ninguém conseguiu atrapalhar seu progresso. E quem poderia ter frustrado seu sucesso, Pogacar planeja enfrentar no Campeonato Mundial.

"Montreal deu ainda mais confiança. Estou completamente animado para a corrida em Zurique", declarou o jovem de 25 anos logo após sua vitória solitária de 23 quilômetros. E assim como Pogacar, toda a comunidade ciclista brilha de expectativa para esse inédito confronto em 29 de setembro na Suíça: Tadej Pogacar, campeão do Tour e Giro, enfrentando Evenepoel, que fez história nos Jogos Olímpicos de Paris com suas duas medalhas de ouro.

"Estou pronto para isso", declarou Pogacar, e ele demonstrou sua determinação com suas vitórias duplas no World Tour no Canadá, onde fez seu retorno após um hiato de oito semanas nas corridas. Em Quebec, na sexta-feira, ele optou por não aproveitar seu ataque, uma raridade para ele. Mas em Montreal, no domingo, ele destruiu a competição.

Campeão defensor Evenepoel quer conquistar tudo no Campeonato Mundial

Pogacar garantiu 22 vitórias em 2024, ultrapassando o segundo colocado, Tim Merlier, por oito corridas e dobrando o total de Jonathan Milan - dois sprinters que geralmente têm os dias de corrida mais numerosos sob menos pressão. Poderia ter havido mais vitórias, se Pogacar não tivesse se restringido - uma escolha rara para ele. Após sua incrível vitória no Tour, o determinado esloveno poderia ter aproveitado uma pausa, desperdiçando uma oportunidade sem precedentes: ele poderia ter se tornado o primeiro corredor a vencer o Tour e a prova de estrada olímpica no mesmo ano. Mas Pogacar recusou o convite de Paris - principalmente devido à fadiga, mas também como um sinal de protesto contra a não seleção de sua namorada Urska Zigart.

E ele também pulou a Vuelta - a trinca de Giro, Tour e Vuelta em um único ano estaria ao alcance de Pogacar. No entanto, "Pogi" prioriza: diferente de Evenepoel, ele ainda não conquistou o título de prova em estrada do Campeonato Mundial e sonha em vestir a camisa de arco-íris.

"Em 2023, fui terceiro em um percurso que não me favorecia. Desta vez, acho que tenho uma melhor oportunidade", disse Pogacar, que voltará rapidamente à Europa do Canadá para aperfeiçoar sua forma. Ele vai abrir mão da prova contra o relógio do Campeonato Mundial no domingo, ao contrário de Evenepoel, o atual campeão. O belga está determinado a capturar tanto o título de prova em estrada quanto o de contra o relógio no Campeonato Mundial. "Pogi" e Remco jogam um ousado jogo de xadrez.

