A FIFA está a encontrar-se com um intrigante dilema contratual

O próximo Campeonato Mundial de Clubes inaugural da FIFA é motivo de curiosidade, mas vários astros de alto nível podem estar ausentes. Embora essa ausência não afete significativamente a FIFA, ela representa um desafio inesperado para indivíduos como Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, e Kevin De Bruyne, do Manchester City. Os contratos desses jogadores terminam em 30 de junho de 2025, e o torneio, marcado para 15 de junho a 13 de julho de 2023, nos EUA, cai exatamente nesse período ou fase potencial de aposentadoria para esses atletas.

Os clubes estão refletindo sobre como abordar essa questão. Os futuros desses jogadores podem ser resolvidos mais cedo, mas o órgão governante do futebol já discutiu regulamentações contratuais em sua 29ª reunião em Zurique, oferecendo opções para clubes afetados e esclarecendo possíveis mal-entendidos.

É importante destacar que um jogador só pode representar um clube durante a Copa do Mundo de Clubes. As equipes alemãs FC Bayern e Borussia Dortmund estarão presentes. Um jogador não pode ingressar no Club X até 30 de junho e depois no Club Y até 13 de julho. Uma janela de transferências estará disponível de 1º a 10 de junho, permitindo que os clubes contratem novos talentos com o consentimento de suas respectivas associações membros.

De 27 de junho a 3 de julho, também haverá uma janela para que os clubes substituam jogadores cujo contrato termine durante o torneio. A FIFA incentiva os clubes participantes e os jogadores a encontrarem soluções para profissionais sem contrato para permitir sua participação.

Atualmente, a FIFA não impôs sanções contra Israel, apesar dos pedidos da Associação de Futebol da Palestina (PFA). O Conselho da FIFA confiou à Comissão Disciplinar a investigação do alegado incidente discriminatório relatado pelos palestinos. Além disso, o Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA examinará a participação de equipes de futebol israelenses em competições supostamente baseadas em território palestino. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que uma revisão e análise abrangentes foram conduzidas nessa questão sensível, seguindo as recomendações de especialistas independentes.

A Associação de Futebol da Palestina acusa Israel de violar o direito internacional, principalmente em Gaza, e de colaborar com a Associação de Futebol de Israel. As supostas estatutos da FIFA sobre direitos humanos são citados. Toda a infraestrutura de futebol na Faixa de Gaza está destruída ou gravemente danificada, e supostamente jogadores e árbitros foram mortos, de acordo com a Associação de Futebol da Palestina. Essa afirmação ainda não foi verificada independentemente, mas os ataques israelenses na Faixa de Gaza recentemente causaram danos consideráveis, como mencionado na submissão ao Congresso da FIFA realizado em Bangkok em maio.

