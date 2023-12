A Federação Britânica de Triatlo reserva as provas femininas "para as pessoas do sexo feminino à nascença

O organismo que rege o desporto na Grã-Bretanha procedeu à alteração da política "para garantir que esta reflecte as necessidades do nosso desporto, protege a equidade na competição e serve o nosso desejo de tornar o triatlo verdadeiramente inclusivo".

A decisão foi anunciada através de uma declaração no sítio Web da BTF na quarta-feira.

O governo britânico define o sexo de uma pessoa como sendo atribuído à nascença, de acordo com o guia de políticas da BTF.

De acordo com a declaração, a política "confirma que o Triatlo é um desporto afetado pelo género e, por isso, para eventos competitivos (as corridas que têm prémios, tempos e/ou classificações) para atletas com mais de 12 anos, haverá duas categorias; uma Categoria Feminina, (para aqueles que são do sexo feminino à nascença), e uma Categoria Aberta, (para todos os indivíduos, incluindo homens, transgéneros e aqueles não-binários que eram do sexo masculino à nascença)".

O British Triathlon, no seu guia de política, acredita que a ciência por detrás das vantagens biológicas de desempenho desportivo que os homens têm sobre as mulheres é "inequívoca".

"Quando se trata de uma atividade competitiva, a equidade é fundamental", disse Andy Salmon, diretor executivo do Triatlo Britânico, à BBC. "O nosso desporto é afetado pelo género".

Na declaração, a BTF também afirmou seu compromisso com a inclusão, observando que "o triatlo é um desporto para todos e que o comportamento transfóbico não será tolerado".

"A British Triathlon quer deixar claro que não tolera comportamentos transfóbicos, assédio, bullying ou discurso de ódio de qualquer tipo".

A BTF descreveu o processo que resultou na tomada de decisão na declaração.

"Iniciamos esse processo no final de 2021 e passamos por um período de consulta independente no início deste ano para explorar opções de categorização na competição de triatlo na Grã-Bretanha", dizia.

"Isso garantiu que, junto com as pesquisas mais recentes, ouvimos nossa comunidade, grupos-chave e indivíduos sobre suas opiniões e experiências."

Na própria política, o BTF refere que as novas regras serão aplicadas em competições internacionais para aqueles que competem em nome da Grã-Bretanha ou de qualquer uma das nações de origem.

"Para serem seleccionadas para a Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia ou País de Gales em eventos internacionais na categoria feminina, só serão elegíveis pessoas do sexo feminino à nascença", lê-se.

A política entra em vigor a 1 de janeiro de 2023.

A CNN contactou a World Triathlon, o organismo internacional que rege o desporto, e o Comité Olímpico Internacional (COI) para comentar a nova política da BTF, mas ainda não obteve resposta.

Em 20 de junho, o COI emitiu uma declaração à CNN que dizia que "os desportos nos Jogos Olímpicos são governados pelas Federações Internacionais (FIs)".

E continuou: "No que respeita aos critérios de elegibilidade para competições separadas por sexo, o Quadro de Referência oferece orientações às federações internacionais sem ser obrigatório. A anterior Declaração de Consenso publicada pelo COI sobre o tema da elegibilidade para atletas trans e atletas com variações de sexo em 2015 também não era vinculativa para as FIs.

"O COI considera que os organismos desportivos estão bem posicionados para definir os factores que contribuem para a vantagem do desempenho no contexto do seu próprio desporto.

"Estão também bem posicionados para determinar o limiar a partir do qual uma vantagem se pode tornar desproporcionada, conceber critérios relevantes e desenvolver os mecanismos necessários para compensar a vantagem desproporcionada quando esta estiver presente."

Entretanto, em reação à declaração da BTF, a organização de solidariedade social LGBTQ+ Stonewall afirmou que "a inclusão deve ser sempre o ponto de partida" no desporto.

"Todos merecem beneficiar da sensação de bem-estar e de comunidade que o desporto proporciona - e isso inclui as pessoas trans", afirmou um porta-voz da Stonewall num comunicado.

"A retórica inflamada em torno da questão da inclusão das pessoas trans na competição de elite só serve para perpetuar uma atmosfera em que as pessoas trans não se sentem bem-vindas para praticar desporto comunitário com os amigos ou ir ao ginásio.

"A inclusão de pessoas trans no desporto é um campo complexo e em evolução que requer uma discussão matizada e baseada em provas. Uma discussão armada por aqueles que procuram o afastamento total das pessoas trans da vida pública não serve bem o desporto nem as pessoas trans."

