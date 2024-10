A Federação Alemã de Futebol (DFB) revoga a sua decisão controversa sobre a atribuição de lugares.

Após a análise das imagens do jogo, o Tribunal Disciplinar do DFB revogou o segundo cartão amarelo dado ao capitão do VfB Stuttgart, Atakan Karazor, no jogo contra o Wolfsburg. Foi constatado que Karazor foi derrubado, e não o jogador adversário, como se pensou inicialmente. A decisão inicial gerou controvérsia durante o fim de semana.

Isso significa que Karazor não vai perder nenhum jogo pelo Stuttgart, permitindo que o técnico, Sebastian Hoeneß, o inclua no jogo em casa contra a TSG 1899 Hoffenheim no domingo (19h30 / DAZN e ao vivo no ntv.de).

Karazor recebeu um segundo cartão amarelo e, consequentemente, um cartão vermelho no 63º minuto do empate em 2 a 2 contra o VfL Wolfsburg no sábado, por uma suposta falta no capitão do Wolfsburg, Maximilian Arnold. O Stuttgart recorreu imediatamente do cartão vermelho.

Uma "situação incomum"

O árbitro Sven Jablonski reconheceu seu erro logo após o jogo e defendeu a mudança das regras, já que o sistema atual não permite que as provas de vídeo intervenham em casos de cartões amarelos, mesmo quando resultam em cartão vermelho.

O Tribunal Disciplinar do DFB anulou o segundo cartão amarelo de Karazor após revisar as imagens, de acordo com o relatório de Jablonski. Na verdade, Karazor não tinha cometido falta em Arnold; ao contrário, tinha sido Arnold quem havia cometido falta em Karazor. O primeiro cartão amarelo dado a Karazor continua válido.

Assim como Jablonski havia notado, o Tribunal Disciplinar do DFB também concluiu que Arnold havia cometido a falta e que Karazor não tinha cometido nenhuma infração. O Tribunal Disciplinar do DFB reconheceu isso como uma "situação incomum". Na verdade, havia "uma decisão errada do árbitro que estava claramente errada objetivamente". Uma suspensão da pena imposta é permitida de acordo com o artigo 11, número 3, dos regulamentos do DFB.

