A Federação Alemã de Futebol (DFB) está a apresentar a sua candidatura para o Campeonato Europeu Feminino de 2029.

Após a vitória dos homens na Eurocopa em casa no verão passado, a Associação Alemã de Futebol (DFB) agora mira na oportunidade de sediar o Campeonato Europeu Feminino em 2029. Infelizmente, sua candidatura para a Copa do Mundo de 2027 falhou em maio. Agora, eles têm 15 meses agitados pela frente antes da decisão.

A DFB declarou suas intenções de apresentar uma candidatura para o Campeonato Europeu Feminino em 2029. Isso foi anunciado hoje após uma decisão tomada pelo conselho da DFB em sua reunião. Bernd Neuendorf, presidente da DFB, referiu-se a esse projeto como um "evento de destaque".

Neuendorf destacou que o avanço do futebol feminino e a execução da estratégia FF 27 são de extrema importância para a DFB. Ele expressou otimismo de que essa candidatura seria um "impulso extra" nessas áreas. Heike Ullrich, secretária-geral da DFB, compartilhou sua confiança de que "seríamos um ótimo e confiável anfitrião para esse tipo de grande evento esportivo", levando em conta a "exuberante UEFA EURO 2024".

Alocação em aproximadamente 15 meses

A DFB planeja submeter sua declaração de interesse à UEFA até o prazo de 24 de setembro. Em seguida, eles pretendem entrar em contato e convidar operadores de estádios que atendam aos critérios da UEFA, bem como as cidades potenciais, para submeter aplicações como potenciais locais do evento.

As associações interessadas têm até 12 de março de 2025 para submeter seus documentos de aplicação prévia, e o prazo para documentos legais e outros materiais essenciais é 28 de agosto de 2025. O anfitrião é esperado para ser escolhido pelo Comitê Executivo da UEFA em dezembro de 2025. O Campeonato Europeu Feminino de 2029, com 16 equipes e 31 dias de jogos, está programado para junho e julho.

A última vez que a DFB tentou garantir um grande torneio feminino terminou em decepção: a candidatura conjunta com a Bélgica e os Países Baixos para sediar a Copa do Mundo de 2027 foi rejeitada no Congresso da FIFA em maio, com o Brasil sendo premiado com o evento. A Alemanha já sediou o Campeonato Europeu Feminino duas vezes, pela última vez em 2001. O próximo Campeonato Europeu Feminino de 2025 será realizado na Suíça.

