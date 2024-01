A Fed de St. Louis nomeia Alberto Musalem como seu novo presidente

Musalem, 55 anos, substitui James Bullard, que deixou o banco a 14 de agosto para se tornar o primeiro reitor da Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business da Universidade de Purdue. School of Business da Universidade de Purdue.

Depois de concluir o seu mandato de 2022, Bullard não votou nas decisões de política monetária em 2023. Bullard teria actuado como membro suplente com direito a voto em 2024. Musalem não será um membro votante nas reuniões de política do banco central até 2025.

"Como um economista experiente, ex-líder do Federal Reserve, colaborador e comunicador, ele vem com a excecional experiência técnica e habilidades de liderança necessárias para contribuir para a formulação de políticas eficazes e promover uma grande organização a serviço do público", disse Carolyn Chism Hardy, que atua no conselho de administração do banco, em um comunicado.

Musalem foi anteriormente CEO e cofundador da Evince Asset Management e conselheiro sénior do presidente do Fed de Nova Iorque.

Nascido em Bogotá, Colômbia, Musalem é outro economista latino a se tornar um importante formulador de políticas do Fed, após a confirmação de Adriana Kugler para se tornar governadora do Fed em 2023.

Musalem iniciará as suas funções a 2 de abril. Kathleen O'Neill Paese, antiga primeira vice-presidente e directora de operações da Reserva Federal de St. Louis, continua a assumir as funções de Bullard durante o período de transição.

