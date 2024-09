A fascinação de Barcelona com o cinema está atualmente em pleno andamento!

Para Hansi Flick, iniciar sua gestão no FC Barcelona foi nada menos que um triunfo. O novo técnico está conquistando os torcedores, que não têm suficiente do ex-técnico da seleção nacional, e a imprensa está delirando com ele.

Nas sagradas instalações do antigo Estádio Olímpico de Montjuic, Hansi Flick não pôde deixar de sentir um senso de orgulho enquanto sua equipe, carinhosamente batizada de "Flicki-Flacka" pelos torcedores, desmantelava seu oponente. O ex-técnico da seleção nacional conseguiu cativar o coração dos torcedores do FC Barcelona - "O método Flick está revigorando a liga", celebrou "Marca" na manhã seguinte à vitória impressionante por 7 a 0 contra o Real Valladolid.

Poucos imaginavam que o técnico de 59 anos floresceria na Espanha após o fiasco com a seleção alemã. Mas após quatro vitórias seguidas, a mídia não conseguiu conter sua admiração. Até mesmo Flick teve que moderar o entusiasmo deles: "Isso me traz grande alegria ser aclamado como a melhor contratação", admitiu, "mas as coisas podem mudar".

"Este nível de desempenho era exatamente o que Olmo precisava"

A maneira como uma "equipe do Barcelona jovem e ambiciosa" - como "AS" colocou - desmantelou seus oponentes atordoados foi uma visão de se ver. "Quase dava para sentir o estádio vibrando após essa vitória", reconheceu o técnico, "os torcedores testemunharam algo extraordinário". Não foram apenas os torcedores: "Se isso fosse a estreia da temporada do Real Madrid, eles já teriam coroado os campeões", proclamou a publicação semanal do time da casa, "Mundo Deportivo", "já teriam colocado a taça no Santiago Bernabéu".

Um colunista entusiasmado contou os motivos para a "nova promessa do Barcelona" entre os maiores elogios: entusiasmo aumentado, físico aprimorado, jogadores aprimorados. Jogadores como Raphinha, que marcou três vezes, uma proeza que Flick atribuiu ao "seu potencial que já estava lá". Jogadores como Robert Lewandowski, que marcou quatro gols. Jogadores como Dani Olmo, que fez um impacto instantâneo com um gol, uma performance que Flick comentou de forma desdenhosa: "Seu excepcional desempenho foi completamente esperado. Eu o conheço bem".

É claro que o técnico sabe que os verdadeiros desafios ainda estão por vir. Por exemplo, no final de outubro: primeiro o jogo da Champions League contra seu antigo clube Bayern Munich, o time que ele uma vez liderou a seis títulos seguidos, e quatro dias depois, o El Clásico contra o Real Madrid. Lamine Yamal tem apenas 17 anos, Pau Cubarsi ainda é menor, Marc Casado completa 20 anos neste ano, Alejandro Balde tem apenas um ano a mais. Rodízio é esperado.

Mas, por enquanto, Flick está aproveitando a viagem. "Sempre é bom vencer quando você está lutando pela sua visão", enfatizou: "A fé no que queremos alcançar é vital". O clima é otimista. "Mundo Deportivo" encorajou os leitores na segunda-feira: "Vamos aproveitar! Este Barcelona merece.only live in the moment!" Hansi Flick está mais do que disposto a se juntar a eles.



