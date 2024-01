A família de Melissa Hoskins presta homenagem ao seu "espírito livre" após a morte da ciclista olímpica em "circunstâncias trágicas

A emissora nacional australiana ABC e outros meios de comunicação social locais noticiaram que o marido de Hoskins, Rohan Dennis, bicampeão mundial de contrarrelógio e vencedor de uma etapa na Volta a França, tinha sido detido e acusado de provocar a sua morte por condução perigosa.

"Não há palavras para expressar a nossa dor, tristeza e as trágicas circunstâncias do falecimento de Melissa", diz a declaração dos pais e da irmã, divulgada na terça-feira pela Australia Cycling, a federação nacional do desporto.

"Não só perdemos uma filha e uma irmã, como os seus filhos perderam a sua mãe, um espírito livre, uma doadora com um grande coração, paciência e entusiasmo pela vida.

"Ela era a rocha da vida deles e da nossa e temos de honrar a sua memória para que eles possam crescer sabendo quem ela era, o que defendia e o que deu a todos aqueles em cuja vida tocou."

Após as homenagens de todo o mundo do ciclismo, a família de Hoskins acrescentou que a "efusão de tristeza e apoio nos ultrapassou".

"Na sua curta vida, a Melissa teve tantos pontos de contacto positivos em todo o mundo", afirmou.

Hoskins foi uma ciclista de pista de sucesso, tornando-se campeã mundial e estabelecendo um recorde mundial em 2015 como parte do quarteto de perseguição da equipa feminina da Austrália.

Competiu nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016 na mesma prova, perdendo uma medalha por apenas 0,181 segundos nos Jogos de Londres de 2012, antes de se retirar em maio de 2017.

Funeral em Perth

A polícia da Austrália do Sul apelou a qualquer pessoa que tenha informações sobre a morte de Hoskins para que a contacte.

No domingo, a polícia tinha anunciado que uma mulher de 32 anos tinha morrido depois de ter sido atropelada por um carro conduzido por um homem "conhecido da mulher", em Adelaide, na Austrália.

A mulher sofreu ferimentos graves e morreu no hospital, acrescenta o comunicado da polícia.

A polícia não mencionou o nome do homem de 33 anos que foi detido, acusado de causar a morte por condução perigosa, e a quem foi concedida fiança antes de comparecer em tribunal a 13 de março.

Um porta-voz da polícia disse à Reuters que a sua política é não confirmar os nomes dos acusados envolvidos num incidente.

A família de Hoskins disse que o funeral será realizado na sua cidade natal, Perth, e que uma cerimónia fúnebre terá lugar em Adelaide depois do Tour Down Under, uma corrida de ciclismo realizada na Austrália.

Pediram privacidade para lidar com a sua dor e acrescentaram que não fariam mais comentários.

Fonte: edition.cnn.com