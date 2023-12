A falta de corridas esta época deixou Lewis Hamilton a sentir um "grande vazio

O Grande Prémio de França - originalmente agendado para o final de junho - tornou-se a décima corrida da época de 2020 a ser afetada pela Covid-19, depois de os organizadores terem confirmado que não se realizaria.

"Tenho saudades das corridas todos os dias. É a primeira vez desde os 8 anos que não começo uma época", disse o piloto de 35 anos nas redes sociais.

"Quando se vive e respira algo de que se gosta, quando se vai embora, há definitivamente um grande vazio. Mas há sempre aspectos positivos a retirar destas alturas".

O diretor executivo da F1 , ChaseCareys , disse num comunicado na segunda-feira que a série de corridas pretende realizar a sua primeira corrida na Áustria no fim de semana de 3 a 5 de julho sem a presença de fãs.

"Esperamos que as primeiras corridas sejam sem fãs, mas esperamos que os fãs façam parte dos nossos eventos à medida que avançamos no calendário", afirmou. "Ainda temos de resolver muitas questões, como os procedimentos para as equipas e os nossos outros parceiros entrarem e operarem em cada país."

No comunicado, Carey delineou planos que estão sendo elaborados para ter uma temporada 2020 truncada, com corridas na Europa, antes de seguir para a Ásia, depois para as Américas e finalmente para o Oriente Médio.

O lado bom da história

Hamilton é um forte defensor do veganismo e de um mundo mais ecológico.

Em outubro de 2019, ele rotulou o mundo como uma "bagunça" e escreveu que sentia vontade de "desistir de tudo" antes de incentivar todos a se tornarem veganos.

Com este tempo longe das distracções, o piloto britânico espera que o mundo possa voltar à vida normal com "um melhor conhecimento do nosso mundo, mudando as nossas escolhas e hábitos pessoais".

"Neste momento, todos temos tempo no mundo para refletir sobre a vida, as nossas decisões, os nossos objectivos, as pessoas que temos à nossa volta, as nossas carreiras", disse.

"Hoje, vemos céus mais limpos em todo o mundo, menos animais a serem abatidos para nosso prazer, simplesmente porque as nossas exigências são muito menores e porque toda a gente fica em casa.

"Não vamos voltar ao mesmo que entrámos neste período difícil, vamos sair dele com um melhor conhecimento do nosso mundo, mudando as nossas escolhas e hábitos pessoais.

"Vamos sair daqui como um novo nós, um novo tu revigorado, mais em forma, mais saudável e mais concentrado mas, acima de tudo, mais bondoso, mais generoso e gracioso e atencioso para com o nosso mundo e as pessoas que o habitam."

