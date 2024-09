A extraordinária subida dos preços das acções desta semana é impulsionada por fatores convincentes.

Última semana, os índices S&P 500 e Dow atingiram recordes históricos após a decisão da Reserva Federal de reduzir as taxas de juros em 0,5%, sinalizando uma mudança em relação ao período anterior de aumento intenso que levou as taxas a um pico de 23 anos.

O índice de Medo e Ganância do CNN, que monitora sete indicadores da sentimento do mercado, indicou um nível de "ganância".

Investidores comemoraram dados econômicos robustos ao longo da semana. Na quinta-feira, o S&P 500 marcou seu 42º fechamento recorde de 2024, enquanto o Dow alcançou seu 31º fechamento recorde de 2024 no dia anterior. Todos os três principais índices estão olhando para uma semana positiva, com o Dow em alta de 0,9%, o S&P 500 em alta de 0,7% e o Nasdaq Composite subindo 1%.

O índice de preços ao consumidor de despesas pessoais, que a Reserva Federal considera sua medida preferencial de inflação, mostrou que os preços de bens e serviços aumentaram 2,2% em relação ao ano anterior em agosto, em comparação com 2,5% em julho. Esta figura ficou abaixo das previsões dos economistas, se aproximando da meta de inflação de 2% da Fed.

Esta semana, novos dados forneceram mais incentivo de que a economia está em bom estado. A terceira estimativa do Produto Interno Bruto do segundo trimestre revelou que a economia dos EUA cresceu a uma taxa sólida de 3% em relação ao ano anterior.

Gregory Daco, economista-chefe da EY, comentou que "parece que um cenário de pouso suave está gradualmente se desenhando, que era o sonho apenas dos mais otimistas há pouco tempo". Um pouso suave denota uma situação em que a inflação diminui sem desencadear uma recessão.

Além disso, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caiu para seu nível mais baixo desde setembro de 2022 nesta semana, de acordo com dados da Freddie Mac. Esta melhora é esperada para trazer algum alívio aos compradores de casas que lutam com o mercado atual de habitação. Os pedidos de refinanciamento de hipoteca também aumentaram em 20% na semana passada, de acordo com estatísticas da Associação de Banqueiros Hipotecários.

Investidores em breve se concentrarão no relatório de empregos de setembro, devido em poucos dias. Os empregadores são esperados para ter adicionado cerca de 142.000 empregos em agosto, o que é uma melhora em relação aos resultados fracos de julho, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,2%. Esta notícia fornece um sinal esperançoso de que o mercado de trabalho continua a se sair bem. À medida que a Fed se concentra em manter um mercado de trabalho robusto, o relatório de empregos pode fornecer pistas para sua próxima jogada em sua reunião de novembro.

Enquanto isso, as ações de tecnologia continuaram a subir nesta semana devido ao otimismo em relação aos cortes de taxa e aos sólidos resultados financeiros das empresas, como a Micron. As ações da Nvidia aumentaram 3,9%, as ações da Tesla aumentaram 8,6% e as ações da Meta Platforms adicionaram 1%.

Na China, as ações avançaram após o banco central implementar uma série de medidas para revigorar sua economia lenta. Essas medidas incluem a redução das taxas de juros.

Os preços do petróleo bruto caíram na sexta-feira e estavam se aproximando de uma queda semanal. O preço médio nacional atual da gasolina é de cerca de US$ 3,22, de acordo com o GasBuddy. O Financial Times revelou na quinta-feira, citando fontes não identificadas, que a Arábia Saudita pode abandonar sua meta de US$ 100 por barril de petróleo.

Os futuros de ouro recuaram de seu último recorde histórico alcançado na quinta-feira, marcando outra marca recorde em uma série de altos neste ano. O aumento do preço do ouro foi impulsionado pelas compras aumentadas do metal precioso pelos bancos centrais e pelas preocupações com a saúde geral da economia dos EUA.

O Bitcoin também viu um aumento de preço nesta semana, subindo 4,7%.

Os investidores estão ativamente procurando oportunidades no ambiente empresarial atual, com potencial para investimentos rentáveis devido aos cortes de taxa da Fed e aos dados econômicos robustos. A queda na taxa média de hipoteca fixa de 30 anos trouxe algum alívio aos compradores de casas que lutam no mercado de habitação, levando a um aumento nos pedidos de refinanciamento de hipoteca.

