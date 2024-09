A expectativa de atraso na decisão sobre a fusão da siderurgia dos EUA, devido a preocupações políticas que prejudicam as perspectivas

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), que analisa potenciais ameaças à segurança nacional de investimentos estrangeiros, é esperado para apresentar suas sugestões à Casa Branca após 5 de novembro, de acordo com fontes.

Esse cronograma visa evitar a pressão do ciclo eleitoral, onde todas as partes se opuseram abertamente ao acordo.

As ações da US Steel dispararam na sexta-feira após um relatório inicial do The Washington Post sugerir que o presidente Joe Biden não interviria rapidamente para deter o acordo. As ações da US Steel (X) estavam recentemente sendo negociadas com uma alta de 5%.

Como presidente em exercício, Biden tem a palavra final e já havia sugerido que estaria preparado para deter o acordo caso o CFIUS não chegasse a um consenso, como relatado pela CNN.

Os riscos provavelmente aumentaram nas últimas semanas, após a US Steel anunciar que seria obrigada a demitir trabalhadores e fechar usinas sem o apoio do Japão, além da notícia de que Biden receberia o primeiro-ministro japonês em sua residência em Delaware no fim de semana seguinte.

Durante sua visita à Casa Branca em abril, o primeiro-ministro Fumio Kishida disse a jornalistas que as revisões legais decidiriam o desfecho do acordo.

Várias organizações empresariais escreveram uma carta à secretária do Tesouro, Janet Yellen, na quarta-feira, alertando sobre as repercussões da politização de um processo projetado para avaliar riscos de segurança nacional de forma objetiva.

"Infelizmente, houve tentativas recentes de politizar o trabalho do comitê de todos os lados do espectro político, permitindo que a política erosione o mandato estatutário claro e estreito de avaliação de segurança nacional", escreveram as organizações empresciais em sua carta. "O clima de investimento dos Estados Unidos sofrerá danos significativos se essa intromissão política prevalecer."

Na semana passada, a vice-presidente Kamala Harris afirmou durante uma parada de campanha em Pittsburgh que acreditava que a US Steel deveria continuar sendo "de propriedade e operada por americanos".

Tanto o ex-presidente Donald Trump quanto seu candidato a vice-presidente, o senador JD Vance do Ohio, se opuseram publicamente à venda da US Steel para o Japão.

Vários democratas do Cinturão da Ferrugem também se opõem ao acordo, incluindo o senador Sherrod Brown do Ohio e o senador John Fetterman da Pensilvânia.

A US Steel colocou-se à venda em 2023 após receber uma oferta inesperada de compra de $7 bilhões da Cleveland Cliffs, com sede em Ohio. O acordo de $14,9 bilhões com a Nippon Steel, maior fabricante de aço do Japão, surgiu desse processo de venda.

A Casa Branca confirmou que aguardaria a recomendação do CFIUS, que ainda não foi feita, de acordo com a CNN.

Em um comunicado na sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Saloni Sharma, reafirmou a crença de Biden de que a US Steel deveria continuar sendo uma empresa de aço de propriedade e operada pelos Estados Unidos.

Saloni apontou que a Casa Branca não havia recebido uma recomendação do CFIUS na semana passada, indicando que uma decisão não seria iminente.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um democrata que foi finalista para ser o candidato a vice de Harris, entrou em contato com trabalhadores, setor privado e administração Biden sobre o acordo. Seu escritório também alertou contra deixar a política tomar

Leia também: