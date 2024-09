A excelente apresentação de Boniface supera o notável retorno da Bayer à forma

Em uma exibição impressionante de talento, o Bayer Leverkusen reacende sua dominance no palco do futebol. Nos primeiros 45 minutos contra o Feyenoord Rotterdam, a equipe joga sem falhas. Florian Wirtz marca um par, com Victor Boniface proporcionando um desempenho cativante para a plateia.

Wirtz, o ilusionista do campo, encanta o maior palco de futebol da Europa na estreia do Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões. O prodígio guia os bicampeões relaxados, levando-os a uma vitória emocionante por 4 a 0 (4 a 0) contra os campeões da Liga dos Campeões holandeses, Feyenoord Rotterdam.

No ambiente animado do lendário estádio "De Kuip", Wirtz permaneceu imperturbável - sua paixão pelo jogo brilhando. Com uma entrada cativante, ele marcou dois gols em sua estreia, fazendo história como o primeiro profissional alemão a alcançar essa marca na Liga dos Campeões.

Alejandro Grimaldo (30) e um gol contra de Timon Wellenreuther (45), ex-goleiro do Schalke, diminuíram um pouco a vitória histórica do Bayer Leverkusen contra o Shakhtar Donetsk em 2013. Na sua primeira partida internacional desde a derrota na final da Liga Europa contra o Atalanta Bergamo, o Leverkusen lidou com o Feyenoord com facilidade, especialmente no primeiro tempo. Seu próximo adversário é o AC Milan (1º de outubro).

Jogo extraordinário de Wirtz

Para Wirtz, esse jogo foi particularmente memorável. Sua temporada anterior na Liga dos Campeões foi interrompida por uma lesão no ligamento cruzado com o Bayer em 2022/23. Agora, como membro da seleção nacional, ele comemorou sua estreia emocionante com gols importantes. Assim como havia anunciado anteriormente, "Eu queria mostrar do que sou capaz e ver até onde posso chegar na Liga dos Campeões."

O jovem estrela cheio de energia não levou cinco minutos para marcar seu primeiro gol. Após uma falha da Holanda, Wirtz aproveitou a oportunidade e confiantemente enviou a bola girando para a rede. O Feyenoord, com seu novo técnico do Liverpool, Arne Slot, respondeu rapidamente, mas Ramiz Zerrouki (9) foi desqualificado devido a um erro de impedimento no suposto gol de empate.

A equipe, com o ex-campeão do FC Liverpool e Real Madrid, Xabi Alonso, como técnico, começou a dominar o jogo. Com o astuto Robert Andrich no meio-campo, a torcida ficou em silêncio, deixando os torcedores holandeses impressionados. A defesa do Bayer, liderada por Lukas Hradecky, lidou com as poucas chances que o Feyenoord conseguiu criar.

Gol contra de Wellenreuther

O ataque do Bayer executou suas jogadas com precisão. Grimaldo finalizou um ataque rápido iniciado por Boniface, que fez uma passagem incrível, esperta e genial. Boniface despistou dois adversários com um Steckpass, então fingiu um chute com um pé, enganando a defesa do Feyenoord com uma incrível finta corporal, resultando no gol de Grimaldo. Wirtz contribuiu novamente para o terceiro gol ao empurrar uma cruzamento com um chute direto. O quarto gol foi tristemente um gol contra de Timon Wellenreuther, que cabeceou um cabeceio de Edmond Tapsoba para a própria rede.

Wirtz aproveitou uma oportunidade precoce no segundo tempo com um chute perigoso (51), mas a equipe se acalmou depois disso. Hradecky teve que interceptar um chute na linha d'água de Quentin Timber (55), e Boniface tentou chutar de quase meio campo, falhando.

Alonso tirou Wirtz do campo aproximadamente 70 minutos no jogo. Nos momentos finais, o Leverkusen evitou de pouco algumas situações assustadoras, mesmo quando o suposto gol de última hora dos holandeses foi anulado devido a uma violação de impedimento (73) de Ayase Ueda.

O primeiro a comemorar após o duplo de Wirtz na primeira metade foi ninguém menos que Xabi Alonso, que ficou encantado com o desempenho impressionante da equipe. Após essa exibição estelar, muitos agora se perguntam se Wirtz e Alonso podem levar o Bayer Leverkusen a ainda maiores alturas nos próximos jogos da Liga dos Campeões.

Leia também: