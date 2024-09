- A exagerada luxuosa Lady Gaga chama a atenção

Na estreia de "Joker: Folie à Deux" em Veneza, Lady Gaga (38) roubou a cena. A cantora-atriz compareceu ao evento ao lado de seu colega de elenco Joaquin Phoenix (49), do diretor Todd Phillips (53), seu parceiro Michael Polansky (46), e exibiu um look de arrasar.

Seu visual contava com um top justo e decotado de cetim e uma saia volumosa e rodopiante que realçava seus movimentos. Mas a verdadeira atração era sua peça de accessory: uma grandiosa criação de renda que cobria seus olhos e se transformava em fantásticos chifres na coroa. Algo que só Lady Gaga conseguiria fazer.

Adereço Dramático, Batom Ousado, Joias Brilhantes

Para destacar o adereço, Gaga penteou seu cabelo loiro em um coque elegante e bem preso na nuca. A atenção estava inegavelmente no seu batom impactante de tom vermelho escuro. Ela também apostou em peças de destaque, como brincos de diamante grandes, um colar de pérolas com um grande pingente e sua aliança de noivado brilhante, todos cintilando sob os holofotes.

Gaga assume o papel de Harley Quinn no sequência de 2019 do filme Joker. Como o personagem já foi interpretado por várias atrizes antes, ela expressa sua versão única do personagem para a "Access Hollywood" no tapete vermelho, dizendo: "Minha Harley é minha e permanece autêntica para este filme e esses personagens". O filme em breve, concebido como um musical, é uma experiência imperdível na telona, segundo Gaga.

Durante o festival de cinema em Veneza, as discussões sobre os últimos festivais de cinema em Veneza frequentemente giram em torno das escolhas de moda das estrelas, e o look deslumbrante de Lady Gaga na estreia de "Joker: Folie à Deux" certamente contribuiu para a agitação. O evento também destacou seu compromisso em oferecer uma interpretação distinta de Harley Quinn no aguardado sequência.

