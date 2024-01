A ex-namorada de Tiger Woods tem acções judiciais contra o golfista e o trust

A primeira ação, movida em outubro de 2022, alega que um trust de propriedade de Woods violou a Lei do Locatário do Locador Residencial da Flórida ao quebrar o contrato de locação oral. O processo afirma que os danos reais "provavelmente serão medidos em mais de US $ 30.000.000". Woods não é citado como arguido no processo de outubro.

Em dezembro, o trust apresentou uma moção para que o tribunal a rejeitasse com prejuízo em resposta à queixa de Herman, alegando que a disputa entre os dois começou quando Woods rompeu a sua relação com Herman em outubro e a informou "que ela já não era bem-vinda" em casa de Woods.

Afirma ainda que o acordo de não divulgação (NDA) entre os dois exigia "arbitragem confidencial em todos os litígios entre" Herman e Woods, e que o processo de Herman viola esse acordo. Uma cópia do NDA está anexada à moção do fundo de Woods, mas a versão disponível ao público desse documento está totalmente redigida.

Uma queixa mais recente destinada a anular o NDA foi entregue a Woods na segunda-feira. Ambos os casos estão a ser apresentados por Fisher Potter Hodas, um especialista em direito da família com sede na Florida. A CNN contactou a Fisher Potter Hodas para obter mais comentários, mas não obteve resposta imediata.

A CNN também contactou os representantes de Woods para obter comentários, mas não obteve resposta imediata.

O processo de outubro alega que o Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust de Woods pôs ilegalmente termo ao arrendamento de Herman na propriedade do casal em Hobe Sound, na Florida.

O processo judicial afirma que "o Réu (Woods e o seu fundo) escolheu envolver-se em 'práticas proibidas', ou seja, autoajuda, causando... graves danos emocionais ao Autor. As práticas proibidas foram feitas intencionalmente, com premeditação e com malícia".

Especificamente, a ação judicial alega que "agentes do Réu" disseram a Herman "para fazer uma mala para umas férias curtas" antes de lhe revelarem que tinha ficado trancada fora de casa à chegada ao aeroporto. Alega que os advogados do trust estiveram presentes para "confrontar" Herman com "propostas para resolver o ato ilícito que estavam a cometer".

O processo também alega que os agentes de Woods e o trust removeram os pertences de Herman da propriedade e "se apropriaram indevidamente" de mais de US $ 40.000 de seu dinheiro.

O NDA foi assinado em agosto de 2017, de acordo com o processo judicial, mas Herman acredita que é "inválido e inexequível".

Ele observa que, durante o litígio, um fundo controlado por Woods iniciou uma arbitragem contra Herman com base no NDA, expressando assim sua crença de que o acordo permanece válido.

O processo pede que a "suposta cláusula de arbitragem" no NDA seja considerada inexequível de acordo com a Lei federal de fim da arbitragem forçada de agressão sexual e assédio sexual de 2021 e a Lei federal de denúncia.

O primeiro projeto de lei, que entrará em vigor em março de 2022, "invalida acordos de arbitragem que impedem uma parte de entrar com uma ação judicial em tribunal envolvendo agressão sexual ou assédio sexual, por escolha da parte que alega tal conduta", de acordo com o site do Congresso.

A Lei Speak Out tornou-se lei pública em dezembro de 2022 e "proíbe a aplicabilidade judicial de uma cláusula de não divulgação ou cláusula de não separação acordada antes do surgimento de uma disputa envolvendo agressão sexual ou assédio sexual".

O processo não acusa Woods de agressão sexual ou assédio sexual. Numa folha de rosto civil anexada ao processo de outubro, o advogado de Herman indicou "não" quando lhe foi perguntado se o caso "envolve alegações de abuso sexual".

Fonte: edition.cnn.com