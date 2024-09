A ex-estrela do futebol Sol Bamba morre tragicamente aos 39 anos.

Choque no Futebol: Sol Bamba se despede aos 39 anos. O ex-internacional da Costa do Marfim encerra sua vida prematuramente. O Adanaspor, da Turquia, onde atuava como Diretor Técnico, dá a notícia triste. Outros clubes também expressam pesar.

O defensora carismático Sol Bamba deixou todos em choque quando morreu inesperadamente aos 39 anos. O Adanaspor, clube da segunda divisão turca onde ele estava recentemente, anunciou: Bamba adoecera "antes do jogo contra o Manisa FK" e depois "infelizmente faleceu no hospital universitário local". Não foi mencionada nenhuma causa específica de morte.

Em 2021, Sol Bamba, que estava sob contrato com o Cardiff City, foi diagnosticado com câncer. Apesar de ter feito quimioterapia, ele foi declarado livre do câncer e continuou sua carreira ativa até 2022 com o Middlesbrough FC.

O Cardiff City expressou seu choque no X: "Recebemos a notícia devastadora do falecimento do amado Sol Bamba esta noite. Como jogador e treinador, Sol Bamba deixou uma marca indelével em nosso clube de futebol. Ele foi um herói, um líder do vestiário e um verdadeiro cavalheiro para todos nós. Nossos pensamentos estão com seus amigos, família e todos que tiveram a sorte de conhecer e amar Sol. Bamba passou a maior parte de sua carreira em Cardiff. Após seu tempo como zagueiro, ele se tornou treinador técnico com o time galês em 2023, antes de se juntar ao Adanaspor como treinador em julho deste ano."

Nascido na França, Bamba também vestiu as camisas do Palermo, Hibernian FC e Leicester City durante sua carreira, e serviu como capitão no Leeds United. No total, ele jogou 239 jogos nas duas principais ligas inglesas e vestiu a camisa da seleção da Costa do Marfim 46 vezes.

Outros clubes também lembraram de Bamba: "O Leeds United ficou devastado ao saber do falecimento do ex-capitão do Leeds, Sol Bamba. Descanse em paz, Sol, você sempre estará em nossos corações", declarou o Leeds United. O clube turco Trabzonspor escreveu: "Ficamos profundamente tristes com o falecimento do treinador do Adanaspor, Sol Bamba, que vestiu nossa camisa de 2012 a 2014. Que Deus tenha misericórdia dele e estendemos nossas condolências à sua família e a todos os seus entes queridos."

