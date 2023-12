A estrela polaca do ténis, Iga Swiatek, derrota Naomi Osaka e vence o Open de Miami, antes de subir ao primeiro lugar do ranking

A estrela polaca do ténis, Iga Swiatek, cimentou a sua reivindicação ao número 1 do mundo no sábado com uma vitória em sets directos sobre Naomi Osaka no Open de Miami.