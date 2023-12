A estrela do basquetebol da Universidade de Washington em St. Louis morre de cancro no estômago aos 22 anos

Em abril de 2021, foi diagnosticado a Hardy um cancro terminal de fase quatro, mas continuou a jogar pela escola depois de ter sido submetido a tratamento. Apesar da doença, continuou a ser o segundo melhor marcador da sua equipa, que chegou à segunda ronda do torneio da Divisão III da NCAA.

O pai de Hardy, Bob, compartilhou a notícia em um post no Twitter no domingo. O post dizia: "Após 13 meses a redefinir o que significa viver com cancro, Justin faleceu pacificamente esta manhã".

O departamento de atletismo da Universidade de Washington disse num comunicado: "As nossas mais profundas condolências vão para a família de Justin Hardy pelo seu falecimento. Estamos devastados por esta perda, mas confortados pela forma como ele viveu a sua vida.

"Temos a enorme responsabilidade de levar por diante o seu legado de positividade implacável. Para responder mesmo às circunstâncias mais difíceis com a força e a coragem que Justin teve. Nas suas próprias palavras: 'Se querem ganhar, dêem-me a bola'".

O treinador de Hardy, Pat Juckem, falou ao site universitário The Source sobre a importância de Hardy para a sua equipa.

"Sentimos a presença de Justin o tempo todo", disse Juckem. "Desde o momento em que pisou este campus, tem sido um pilar dentro e fora do campo. Independentemente do que acontecia no placar - e tivemos muito sucesso - sentíamos que cada dia era uma vitória porque estávamos juntos nisso."

De acordo com The Source, Hardy perdeu 15 quilos após a quimioterapia e pensou que talvez não pudesse jogar sua última temporada. Mas os médicos autorizaram-no a jogar.

Hardy disse ao St. Louis Post-Dispatch em janeiro: "Esta é a minha vida agora e um dia ela mudou para sempre. Se eu quiser viver a vida, tenho de optar por dar o meu melhor e atacá-la com uma mentalidade positiva. Alguém disse: 'A positividade mata o cancro'. Não me sinto feliz com a situação, mas sinto-me feliz com a minha posição na vida".

Em fevereiro, Hardy foi apresentado no College GameDay da ESPN, onde falou abertamente sobre o seu avanço, apesar do seu diagnóstico terminal. "Isto sou eu a viver a minha vida, independentemente das circunstâncias. Se isto não é vencer, não sei o que é", disse ele.

Grande fã dos Chicago Bulls, Hardy assistiu ao jogo 3 da primeira ronda contra os Milwaukee Bucks como convidado da equipa. Hardy cresceu perto de Chicago, no subúrbio de St. Charles.

Charles. Em dezembro passado, licenciou-se em finanças e contabilidade na Olin Business School da Universidade de Washington.

