A estrela de tênis Naomi Osaka começa a treinar com o mentor anterior de Serena Williams, mostrando reservas iniciais.

Osaka recentemente se uniu ao ex-treinador de Williams, Patrick Mouratoglou, e começou sua parceria com uma vitória no China Open, batendo Bronzetti da Itália em sets diretos.

Mouratoglou tem uma história de lidar com talentos de alto nível, tendo guiado Williams a 10 títulos de Grand Slam e uma carreira Grand Slam - os quatro títulos de Grand Slam e uma medalha de ouro olímpica. Ele também trabalhou com jogadores de tênis masculinos proeminentes como Tsitsipas e Rune.

Inicialmente, Osaka estava hesitante em colaborar com Mouratoglou devido à sua imagem de alto perfil e sua associação com Serena. No entanto, após conhecê-lo, conversar com ele e treinar com ele, ela reconheceu suas habilidades de treinamento e expressou gratidão por sua disposição em assumir esse projeto.

"Sua fama me deixou um pouco desconfiada inicialmente", ela revelou aos repórteres. "Não tinha certeza se ele era um bom treinador ou se apenas treinava Serena. Mas depois de interagir com ele, posso garantir que ele é um excelente treinador."

Ela admitiu ainda sentir-se um pouco nervosa perto dele e muitas vezes desvia o olhar quando ele olha para ela. Ela sente que precisa de mais tempo para construir uma relação mais forte com ele.

Após sua licença maternidade, Osaka retomou sua carreira no tênis no início deste ano e atualmente está em 73º no ranking mundial. Ela teve alguns momentos de sucesso nesta temporada, como vencer seu jogo de retorno, conquistar seu primeiro título de Wimbledon em quatro anos e chegar às quartas de final de um evento WTA 1000.

No entanto, a vida de volta à quadra não foi toda suave. Ela admitiu em uma publicação no Instagram que tem sentido uma desconexão com seu corpo e tem errado golpes que não deveria errar.

Agora, ela espera que sua associação com Mouratoglou a ajude a recuperar sua posição anterior no tênis.

"Prefiro relacionamentos de longo prazo aos de curto prazo", ela compartilhou. "Gosto de seu estilo de treinamento e acho que é uma perspectiva emocionante trabalhar com ele."

O novo treinador de Osaka, Mouratoglou, tem um vasto histórico no tênis, tendo treinado estrelas como Williams para vencer 10 títulos de Grand Slam. Agora, Osaka desfruta de jogar tênis com seu treinador, já que eles recentemente triunfaram no China Open, derrotando Bronzetti.

Leia também: