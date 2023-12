A estrela da NBA Steph Curry vai formar-se hoje no Davidson College

Treze anos depois de ter saído do Davidson College para entrar no Draft da NBA, a superestrela do basquetebol vai finalmente graduar-se hoje com o seu diploma de bacharel, de acordo com um tweet do colégio.

Curry, 34 anos, só precisou de completar um semestre de curso para concluir a sua licenciatura, explicou Davidson. Curry matriculou-se na faculdade em 2006 e rapidamente se tornou famoso jogando pelos Davidson Wildcats, antes de optar por não jogar no último ano e ser recrutado pelos Golden State Warriors.

"Stephen Curry sublinhou em muitas ocasiões a importância da educação, o quanto valorizou a sua experiência no Davidson College e que está empenhado em obter o seu diploma", escreveu a faculdade no Twitter.

O vencedor de três campeonatos da NBA voltou a inscrever-se durante o semestre da primavera, segundo Davidson, e irá receber o grau de Bacharel em Artes com especialização em sociologia juntamente com a turma de 2022 de Davidson.

Infelizmente para os adeptos de basquetebol que esperam ver o atleta na cerimónia de formatura, Curry não vai estar presente na cerimónia de formatura de Davidson, segundo a faculdade.

A formatura na faculdade é apenas uma das conquistas de Curry nesta semana. Na terça-feira, Curry tornou-se o primeiro jogador na história da NBA a fazer 500 pontos de três pontos nos playoffs.

Fonte: edition.cnn.com