A Espanha participa em acções contra navios deteriorados estacionados em cais.

Marc-André ter Stegen's blunder contribuiu significativamente para a primeira derrota de Hansi Flick como técnico do FC Barcelona. A crítica dirigida ao astro da seleção alemã tem sido severa, resultando em discussões acaloradas sobre seu futuro como goleiro do Barcelona. Essa situação desfavorável chega em um momento inconveniente para ter Stegen.

Após sua tentativa de corrigir seu erro, ter Stegen tentou discutir com o árbitro Allard Lindhout, usando gestos com as mãos. Infelizmente, o cartão vermelho para Eric Garcia já havia sido mostrado. Após uma estreia conturbada na Liga dos Campeões e a primeira derrota de Flick, ter Stegen foi criticado por sua atuação.

"O desastre de ter Stegen" e "um jogo para esquecer" foram alguns dos títulos do "AS", equiparando a derrota por 1-2 contra o AS Monaco ao início de uma possível avaliação do goleiro: "Seus erros em Monaco reacenderam um debate que vinha sendo evitado em Barcelona devido a suas performances inconsistentes (...)."

Ter Stegen sob os holofotes após a aposentadoria de Neuer

Tanto Mundo Deportivo quanto Marca criticaram ter Stegen por seu passe fatal no 10º minuto que resultou no cartão vermelho para Garcia. Flick, que sofreu sua primeira derrota como novo treinador do Barcelona após cinco vitórias consecutivas na liga, comentou: "O cartão vermelho mudou completamente a história do jogo." No entanto, ele também aceitou o revés com elegância: "Devemos seguir em frente - esses eventos ocorrem eventualmente", disse Flick: "Acredito que somos capazes de oferecer uma boa performance na Liga dos Campeões."

Para ter Stegen, que não teve uma atuação impressionante durante o gol da vitória de George Ilenikhena (71º minuto), foi uma noite desagradável em uma temporada de outro modo significativa. Pela primeira vez, ele é o goleiro principal da Alemanha, após a aposentadoria de Manuel Neuer. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, ele agora enfrenta ainda mais escrutínio enquanto luta para estabelecer sua dominance nos gigantes espanhóis.

"Foi uma situação que não manejamos bem. Sinto muito por Eric porque ele acabou sofrendo, e tivemos que jogar com um jogador a menos por quase 80 minutos", disse ter Stegen, refletindo sobre o incidente: "Algo aconteceu que não deveria ter acontecido." No entanto, ele viu oportunidades para corrigir seu erro no novo formato da Liga dos Campeões. Ter Stegen, um jogador chave do Barcelona há nove anos, planeja se redimir no domingo, enquanto o Barcelona busca manter sua liderança na La Liga contra o FC Villarreal, que está em quarto lugar.

