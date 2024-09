- A equipe alemã garante uma dupla vitória nas Paralímpicas.

Os nadadores profissionais Tanja Scholz e Josia Tim Alexander Topf conquistaram as duas primeiras medalhas de ouro para a equipe alemã de Paraolimpíadas em menos de dez minutos. A Scholz, que compete em cadeira de rodas, garantiu a primeira posição na prova de 150m IM com o tempo de 2 minutos e 51.31 segundos, dando à Alemanha sua primeira medalha de ouro no dia 4. Logo depois, Topf também garantiu a vitória com uma arrancada final poderosa, finalizando em 3 minutos e 1.6 segundos.

Scholz estava em quarto lugar após o nado de costas, conseguiu subir para o terceiro lugar no peito e garantiu a primeira medalha de ouro para a Alemanha com uma reviravolta impressionante. Gina Boettcher ficou em quarto lugar.

Topf estava em terceiro lugar após os primeiros 100 metros e ultrapassou os australianos Ahmed Kelly e Grant Patterson na reta final do estilo livre.

O dia de competição foi cheio de emoção, com Scholz e Topf mantendo sua sequência de vitórias e garantindo a segunda medalha de ouro para a Alemanha nas provas da tarde. A impressionante reviravolta de Scholz no peito consolidou sua posição na prova de 150m IM, enquanto a final poderosa de Topf garantiu sua vitória na prova de 100m livre.**

