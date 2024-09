A equipa de ténis triunfa, dominando o Chile.

A equipe alemã da Copa Davis está praticamente garantida na final em Malaga. No segundo confronto do grupo contra o Chile, Yannick Hanfmann garantiu a vitória sobre o número 22 do mundo Alejandro Tabilo com parciais de 7:5, 6:4. Este sucesso marca a segunda vitória consecutiva da Alemanha em seus jogos, ambos realizados em Zhuhai, China. Se os EUA vencerem a Eslováquia na sexta-feira, a Alemanha garantirá oficialmente sua vaga nas finais de novembro.

A Alemanha começou seu segundo jogo com um forte desempenho, graças à vitória de Maximilian Marterer contra Tomas Barrios Vera com um placar de 6:1, 6:3. Marterer elogiou seu desempenho, observando: "Joguei muito bem do começo ao fim. Estou muito satisfeito com meu jogo nesta semana. Fiquei calmo e aproveitei as oportunidades quando elas surgiram."

Com a vitória de Hanfmann, o duo Kevin Krawietz e Tim Puetz, que recentemente chegou à final do US Open, enfrentará Barrios Vera e Matias Soto na partida de duplas. Mais cedo no torneio, a equipe DTB começou com uma vitória de 3:0 sobre a Eslováquia na terça-feira. As duas primeiras equipes de seu grupo de quatro equipes avançam para as quartas de final, com um jogo contra os EUA agendado para sábado (8:00 da manhã).

O capitão Michael Kohlmann teve que ignorar alguns de seus principais jogadores devido a lesões ou desistências antecipadas. Alexander Zverev desistiu antes do torneio, enquanto Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer estavam feridos. Henri Squire fez sua estreia como substituto. A DTB criticou a decisão de realizar a fase de grupos na China, já que o país anfitrião não estava participando. Kohlmann descreveu a viagem para Zhuhai, uma cidade úmida, como "exaustiva" e o esforço geral como "enorme". Os outros grupos estão competindo em Bologna, Manchester e Valencia.

