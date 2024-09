A equipa de futebol do Dortmund, a Borussia, está a imitar o clube de elite, o Real Madrid.

No jogo inaugural da atual Liga dos Campeões, o vice-campeão do ano passado, Borussia Dortmund, demonstrou sua expertise em Bruges. O placar de 3 a 0 (0 a 0) pode parecer um pouco exagerado. Dortmund pode contar com alguém que trabalhou duro para essa conquista durante o verão. "Inabalável", é o consenso.

Durante o verão, Jamie Gittens teve tempo de sobra. Ele abandonou seu nome duplo e trabalhou intensamente com seu treinador pessoal no campo. Várias vezes, ele se infiltrou pela esquerda e entrou na área penal, avaliou a situação e marcou. Com o início da nova temporada, Borussia Dortmund se despediu de Jadon Sancho na ponta e o jovem de 20 anos entrou no lugar de Eintracht Frankfurt em sua primeira partida da Bundesliga.

Logo após entrar como reserva, ele colocou a bola no canto e selou uma contra-ataque tardia para a vitória de 2 a 0 do Dortmund. Foi tudo novamente quando ele entrou como reserva estrela da Bundesliga. Duas vezes ele dançou com a defesa, até mesmo provocando para marcar, e então comemorou com seus companheiros de equipe.

Enquanto isso, os belgas ficaram furiosos. A dança em torno da bola é um dos truques previsíveis do futebol. É um movimento que deixa os oponentes desesperados porque, embora previsível, é quase indefensável quando executado perfeitamente. As gerações anteriores de defensores da Bundesliga ainda lembram com dread da investida de Arjen Robben da ponta direita para o centro da área penal. É para lá que Gittens quer ir, é o sonho de todo jogador. O inglês de 20 anos ainda está longe, mas certamente começou essa jornada e já está ganhando reconhecimento nacional e internacional no início da temporada 2024/2025.

Jamie Gittens se regala no sucesso, Marcel Sabitzer não

"Quando Jamie entra em campo aos 16 anos, ele é simplesmente inabalável", observou o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. Talvez ele já estivesse avaliando as ofertas que fluiriam para um jogador tão Consistente. Ser um jovem talento em Dortmund sempre significou ter o potencial de ingressar nas fileiras da elite do futebol internacional. Os modelos de papel Erling Haaland e Jude Bellingham ainda estão frescos na memória do Dortmund. Mas é claro, um clube deve continually fortalecer sua reputação. Com Gittens, pode ser possível. Mas isso foi apenas um pensamento que passou pela cabeça no dia 18 de setembro de 2024. A temporada e a nova equipe do Dortmund ainda estão em fase de exploração. Ainda há muito tempo para tais cenários de final de temporada.

"Foi um bom dia, vencemos e estou muito satisfeito", disse Gittens, segurando a taça de Jogador do Jogo. Ele pode exibir isso em sua sala de estar, é um prêmio merecido. Um que ele havia trabalhado duro para conquistar. "Eu entro em campo, tento me divertir e procuro deixar minha marca no jogo", explicou ele. Levou menos de dez minutos após sua entrada para Marcel Sabitzer tomar o centro do palco. Sabitzer, porém, não havia encontrado diversão no campo antes.

Sahin havia lhe atribuído novamente a posição ofensiva de ponta, com o objetivo de manter o controle sobre Maxim de Cuyper, o perigoso lateral-esquerdo de Bruges. "A seis é melhor", disse o austríaco após o jogo. A ponta não é sua "posição ideal", mas no final, o treinador tem a palavra final. "É algo a se respeitar", ele disse sucintamente. "Há cenários em que precisamos dele em outras posições", disse Sahin, oferecendo conforto ao seu jogador: "Ele também jogará muitos jogos na seis". Esses foram os únicos momentos baixos da primeira noite de Champions League da temporada para o Dortmund.

Bruges descobre soluções, Dortmund espera

O Borussia tinha sido paciente. Por muito tempo, a equipe do Dortmund havia esbarrado no bloqueio profundo de Bruges com muita posse de bola, apenas para ricochetear nele. Por muito tempo, a equipe do Dortmund teve que suportar contra-ataques ameaçadores. Mesmo após as entradas de Gittens e Felix Nmecha, que substituiu Pascal Groß no segundo tempo, o Dortmund pareceu ter perdido o controle do jogo. "O jogo estava um pouco lento e não encontramos muitas soluções na terceira final. Tivemos muita posse, mas não fomos bons em pressionar a contra-ataque", disse o capitão Emre Can após o jogo. "Isso precisa melhorar. Não foi tudo bom, mas levamos os três pontos, e isso é o que importa."

Somente após as entradas em

O lado derrotado, liderado pelo goleiro Simon Mignolet, ficou ecoando as frases costumeiras em tais situações. O ex-goleiro do Liverpool, que voltou ao seu país natal, a Bélgica, em 2019, reconheceu: "Jogamos bem. Até o 75º minuto, estávamos no controle, tínhamos várias oportunidades. Se tivéssemos marcado no momento certo, teríamos vencido aqui. Infelizmente, eles marcaram de um chute desviado. O 0:3 é excessivo. Não merecíamos isso. Demos um bom show." Uma apresentação que pode não ficar na memória por muito tempo em Bruges. Isso é comum nas primeiras fases de uma temporada da Liga dos Campeões, independentemente do novo formato que apresenta uma enorme tabela de 36 times.

Julian Brandt fala sobre marcar em momentos oportunos

O time visitante garantiu os pontos e agora se prepara para a renovação. Eles enfrentarão o VfB Stuttgart no fim de semana, que demonstrou durante seu jogo contra o Real Madrid que poderia segurar as próprias posições contra o titã do futebol europeu por um longo período. Muitos times tiveram experiências semelhantes. Considere, por exemplo, Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich e Dortmund novamente, que enfrentaram desafios semelhantes no ano passado. De certa forma, Bruges não foi uma exceção.

De fato, o foco do jogo era mais sobre como Dortmund conseguiria a vitória do que se conseguiria os três pontos para Dortmund. "Não é só sobre os primeiros 45 minutos, mas os 90 minutos para marcar gols. Às vezes, é preciso paciência. Foi difícil, mas conseguimos hoje", explicou o meio-campista Julian Brandt, mantendo a compostura de um vencedor, na DAZN.

O que nos diferencia é que marcamos os gols do banco. Assim como nosso jogo contra Frankfurt, foram os reservas que influenciaram o resultado. No entanto, gols também podem ser marcados tarde no jogo", acrescentou Brandt. Assim como nossa vitória contra Eintracht Frankfurt na Bundesliga, foi Jamie Gittens, agora livre do seu nome duplo na pré-temporada, quem aliviou as preocupações de Dortmund com uma estrela em dificuldades na Liga dos Campeões. Nosso treinamento deu certo.

