A equipa da Liga Nacional de Futebol Feminino North Carolina Courage despede o treinador principal na sequência de acusações de manipulação sexual e má conduta

A rescisão seguiu-se a um relatório de investigação do The Athletic, publicado na manhã de quinta-feira, que cita jogadores que alegam que, durante anos, Riley usou a sua influência e poder para assediar sexualmente os jogadores e, num incidente, coagiu um jogador a ter relações sexuais com ele.

Riley negou as acusações.

Numa declaração publicada no Twitter, os Courage dizem que despediram Riley na sequência de "alegações muito graves de má conduta".

A comissária da NWSL, Lisa Baird, também divulgou uma declaração na quinta-feira após a demissão de Riley, dizendo: "Fiquei chocada e enojada ao ler as novas alegações relatadas no The Athletic esta manhã. A liga, em conjunto com o North Carolina Courage, reagiu rapidamente em resposta a essas novas alegações, e o ex-técnico Paul Riley foi demitido".

"Simultaneamente, estamos a comunicar estas novas alegações ao US Center for SafeSport para investigação. Um ambiente de trabalho seguro e protegido é uma prioridade máxima para a liga e a sua propriedade colectiva", acrescentou Baird.

O The Athletic informou que entrevistou mais de uma dúzia de jogadoras que atuaram sob o comando de Riley desde 2010 e outras que estão envolvidas com o futebol feminino.

Uma ex-jogadora que jogou para Riley em três equipas diferentes, Sinead Farrelly, descreveu como Riley, casado, a coagiu a entrar no seu quarto de hotel para ter relações sexuais. Farrelly descreveu o facto de ter estado sob o controlo de Riley, dizendo: "Senti-me reclamada. Sinceramente, essa palavra descreve-o na perfeição para mim, porque tenho a sensação de que ele andou por aí e olhou para os seus potenciais clientes, e concentrou-se em mim. Ele reclamou-me; foi essa a sensação do seu toque. Só me lembro de pensar: "Será que mais alguém está a ver isto?" Senti-me sob o seu controlo".

Outro incidente relatado descreve Riley a coagir Farrelly e a colega de equipa Mana Shim a regressarem ao seu apartamento e a pressionar as duas a beijarem-se. Shim descreveu uma altura em que Riley a convidou para uma sessão de filmagens de um jogo no seu quarto de hotel e a cumprimentou vestindo apenas roupa interior. Outros ex-jogadores, que não quiseram ser identificados, disseram que o ex-treinador fez comentários inadequados sobre peso e orientação sexual.

The Athletic pediu a Riley que comentasse a sua alegada má conduta, ao que ele respondeu que as alegações dos antigos jogadores eram "completamente falsas". Segundo o The Athletic, Riley disse-lhes por correio eletrónico: "Nunca tive relações sexuais ou fiz avanços sexuais com estes jogadores".

Nas suas negações ao The Athletic, Riley disse que "há uma hipótese de eu ter dito algo que ofendeu alguém", mas não "menosprezou" os jogadores. Riley também negou ter revisto o filme do jogo no seu quarto de hotel.

A CNN não conseguiu contactar Riley de forma independente para comentar o assunto.

A Federação de Futebol dos EUA suspendeu a licença de treinador de Riley na quinta-feira e declarou em parte que "o comportamento abusivo descrito pelos corajosos atletas que se manifestaram é repulsivo, inaceitável e não tem lugar no futebol ou na sociedade".

Várias jogadoras de futebol profissional ficaram indignadas com as acusações, incluindo a jogadora da Seleção Nacional Feminina dos EUA e do OL Reign, Megan Rapinoe, que disse no Twitter na quinta-feira: "Mana & Sinead vocês são tão fortes e estamos convosco :heart: A todos os que estão numa posição de poder e que deixaram que isto acontecesse, que ouviram e ignoraram, que aprovaram a transferência deste monstro para outra equipa sem quaisquer repercussões, F***k YOU, vocês são todos uns monstros e podem todos apresentar a vossa demissão imediatamente".

"Homens, a proteger homens, que abusam de mulheres. Vou dizer outra vez, homens, a proteger homens, que estão a abusar de mulheres. Queimem tudo. Deixem rolar todas as suas cabeças", acrescentou Rapinoe num outro post.

Fonte: edition.cnn.com