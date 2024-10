A equipa da DFB capitaliza inesperadamente no otimismo destruído do Gana.

Outro local de Stuttgart: Julian Nagelsmann inclui Jamie Leweling na seleção alemã de futebol. O novato dispensou a terra natal de seu pai, que o havia elogiado como "promessa". A nomeação veio inesperadamente, mas Hansi Flick vinha refletindo sobre a situação de Leweling há algum tempo.

Leweling ficou dividido. "Uma questão importante", disse o fenômeno de Stuttgart recentemente sobre a discussão sobre jogar pela Gana ou Alemanha, e suspirou: "Pensei muito nisso. Não consegui chegar a uma conclusão". Mas agora, ele encontrou uma: Leweling, descendente de ganês, está buscando uma vaga na seleção alemã após 11 aparições pela U21 e a conquistou.

Nagelsmann selecionou o jogador de 23 anos, após a desistência de Jamal Musiala (lesão na bacia) dos jogos da Liga das Nações contra a Bósnia e os Países Baixos (11 e 14 de outubro) - como o sexto profissional do VfB Stuttgart. O fato de Leweling estar disponível para seleção também é devido ao seu antecessor.

Leweling é "difícil de defender"

Inclusive, Hansi Flick próprio apoiou Leweling para jogar pela Alemanha. O assistente de Flick, Danny Röhl, visitou Leweling durante o verão de 2022 enquanto estava em serviço de treinamento com a seleção U21 nacional em um acampamento de treinamento do Union Berlin. A ligação se fortaleceu, e Leweling descreveu a oportunidade como uma "grande honra" representar a juventude da DFB.

Parecia que a Alemanha já havia perdido a batalha pelo talento. No outono de 2020, o nativo de Nurembergue, jogando pelo Greuther Fürth na época, foi indicado pela Gana para as eliminatórias da Copa Africana contra o Sudão. "Ele é um jovem cujo nome está em todas as bocas e despertou o interesse de muitos times de alto nível", disse o treinador nacional Charles Akonnor e apelidou Leweling de "esperança futura".

No entanto, esse futuro agora está com a DFB - também porque Leweling respeitosamente recusou a oferta da Gana na época. E o que Nagelsmann estará esperando? O treinador do VfB, Sebastian Hoeneß, recentemente elogiou a habilidade de Leweling em marcar gols, sua velocidade e fisicalidade, destacando que o atacante é "difícil de defender". Além disso, "ele também é muito disciplinado defensivamente e está disposto a defender. Isso o torna muito valioso para nós". E para a DFB.

A convocação é "fantástica" para Leweling, disse Hoeneß em uma recente entrevista à imprensa do VfB: "Eu sabia que ele jogava um papel importante no pensamento de Julian. Jamie tem melhorado consistentemente e, recentemente, entregou apresentações

