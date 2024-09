A equipa da Bundesliga sente-se confortável com a situação de Sandro Wagner.

O clube da Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim, está considerando a possibilidade de contratar Sandro Wagner como seu novo treinador principal, de acordo com relatórios da "Bild". A equipe iniciou uma conversa com a Associação Alemã de Futebol (DFB) para verificar se é possível obter permissão para que Wagner assuma o cargo. No entanto, uma transição rápida parece improvável no momento. Wagner atua como treinador assistente da seleção nacional, trabalhando sob Julian Nagelsmann, e está se preparando para um curso de treinamento que começará no final do ano.

Atualmente, o Hoffenheim é treinado por Pellegrino Matarazzo, uma figura que divide opiniões dentro da equipe, cujo contrato termina no verão de 2025. Com Wagner programado para iniciar seu curso de treinamento em dezembro, uma oportunidade de comandar uma equipe da Bundesliga pode surgir, embora uma ação rápida pareça improvável no momento.

O diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, recusou-se a confirmar a consulta do Hoffenheim à associação, mas tomou conhecimento do interesse em Wagner. "Falo frequentemente com Sandro", disse Völler sobre o ex-jogador profissional, que já atuou pelo TSG Hoffenheim. "Recentemente nos encontramos com a seleção para discutir seu futuro", revelou Völler. "Há vezes em que recebemos consultas sobre ele", admitiu Völler sobre Wagner. "Mas Sandro está muito satisfeito em seu atual cargo, e estamos felizes em tê-lo conosco".

Até o momento, não há uma razão aparente para a DFB iniciar alterações na equipe de treinadores ao redor de Nagelsmann. "Pelo menos até a Copa do Mundo de 2026", confirmou Völler. "A equipe tem confiança em si mesma, e isso é a base. Estamos em um caminho esplêndido", declarou Nagelsmann após o emocionante empate de 2:2 (2:1) contra seus rivais em Amsterdam na terça-feira.

Apesar do potencial curso de treinamento de Sandro Wagner no final do ano, seu compromisso com seu cargo de treinador assistente da seleção nacional pode tornar difícil para o TSG 1899 Hoffenheim adquirir seus serviços como novo treinador principal, dada sua satisfação e a satisfação da Associação Alemã de Futebol em tê-lo. Além disso, com os fãs do futebol expressando opiniões diferentes sobre Pellegrino Matarazzo em sua atual posição no Hoffenheim, uma mudança na liderança técnica pode ser um desenvolvimento interessante na Bundesliga.

