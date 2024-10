A equipa da Blaswich DFB está a provocar irritação entre os habitantes locais.

Manuel Neuer já não está na foto, Marc-André ter Stegen gravemente ferido: A situação dos goleiros da seleção alemã de futebol está no ar. O novo treinador Julian Nagelsmann traz Janis Blaswich como terceira opção. Alguns especialistas consideram isso pouco convencional.

Era amplamente acreditado que o enigma dos goleiros na seleção alemã iria se resolver sozinho: O veterano Manuel Neuer de fato se foi, enquanto seu substituto Marc-André ter Stegen está gravemente ferido. Kevin Trapp, que esteve na equipe ou na reserva por anos, não está atualmente em consideração. Isso estreita as opções para Nagelsmann. Oliver Baumann, era óbvio, estaria na Liga das Nações, junto com Alexander Nübel. Mas quem seria a terceira opção? Bernd Leno do FC Fulham teria sido a escolha óbvia. Goleiro titular regular e jogando frequentemente contra os melhores da Premier League.

No entanto, as coisas não saíram como esperado. Leno está indisponível, e surpresa, surpresa, Janis Blaswich se junta à equipe em vez disso. O jogador de 33 anos, emprestado do RB Leipzig para o Red Bull Salzburg, é o indiscutível número um e costuma jogar na Champions League. Isso convenceu Nagelsmann. Ele também mencionou que Blaswich havia se saído bem quando fez parte da equipe principal anteriormente. Ele é o "perfeito para o papel" como terceira opção, segundo Nagelsmann. Muitos especialistas discordam. A decisão de pessoal está causando descontentamento. Por exemplo, de Lothar Matthäus.

"Isso é uma surpresa para mim", disse o recordista de jogos na seleção e especialista da TV à RTL/ntv e sport.de. Ele admitiu que não tinha Blaswich "em sua radar". "Ele não entregou as apresentações de destaque em Salzburg que teve no RB Leipzig. Eu esperava Bernd Leno porque Kevin Trapp ainda está injured", avaliou Matthäus. "Para mim, Leno era o goleiro mais experiente que seria selecionado pelo treinador da seleção."

Fredi Bobic foi ainda mais crítico com a nomeação: "Bernd Leno está em lugar nenhum. Não tenho ideia de por que ele não está aí", disse o ex-campeão europeu e funcionário de longa data no Sky. "A mistura que vi agora não me impressiona nem um pouco." O ex-goleiro da seleção Roman Weidenfeller também não entende a decisão do treinador. "Bernd Leno tem, na minha opinião, a maior experiência internacional. Que ele não seja considerado agora é bastante surpreendente. Para mim, Bernd Leno é definitivamente um goleiro da seleção nacional que deveria estar na equipe."

Uma razão plausível para a omissão de Leno: Leno supostamente não tem uma boa relação com ter Stegen. Ter Stegen será novamente o número um após sua recuperação, como Nagelsmann enfatizou: "Ele tem todo o tempo de que precisa para se recuperar completamente." Mas, por enquanto, a disputa dos goleiros está entre Baumann e Nübel. Nagelsmann prometeu a Baumann, veterano do Hoffenheim, sua estreia na DFB. "Olli teve um ótimo começo com muitos bons jogos na Bundesliga e na Liga Europa. Ele merece um jogo na seleção nacional." No entanto, a situação é tal que "não sabemos com certeza se um deles jogará ambos". Isso significa que o jogador emprestado do Stuttgart Nübel pode esperar fazer sua estreia na seleção nacional em Munique contra os Países Baixos.

