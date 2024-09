A equipa americana vence a Copa Solheim sobre a Europa pela primeira vez em quatro anos.

Lilia Vu, que estava 2 atras com apenas 2 buracos para jogar, garantiu a vitória para os Estados Unidos no par-4 18, executando um approacheshot notável que caiu a poucos pés do buraco, seguido por converter o putt de birdie para selar o ponto crucial. Albane Valenzuela, da Europa, teve a oportunidade de estender o jogo, mas falhou em sua longa tentativa de putt de birdie de 30 pés, abrindo caminho para a apresentação notável de Vu.

Vu expressou seus sentimentos após o jogo, dizendo: "Não consigo nem expressar em palavras. Senti que não tinha contribuído o suficiente para a equipe esta semana, então queria fazer alguma coisa acontecer. No 16, disse ao meu caddie que não tinha feito muito pela equipe, e então adivinhe só, acabei no bunker de trás no 16. Pensei, 'ai, não, tenho que fazer um up-and-down', e ela tinha feito putts em quase todos os greens, então pensei que ela também fosse birdiear aquele buraco. Mas não birdieou, e então consegui fazer um up-and-down do bunker e somehow birdieei o 17, finalizando no 18 e garantindo o meio ponto."

A equipe dos EUA dominou a competição no Robert Trent Jones Golf Club, em Virginia, com o objetivo de reconquistar a Copa Solheim, que eles haviam ganho pela última vez em 2017. A Europa venceu em 2019 e 2021, mantendo a taça em 2023 quando as equipes empataram em 14-14.

Os Estados Unidos tomaram uma vantagem enorme de 6-2 no primeiro dia de golfe, estabelecendo um novo recorde. A número 1 do mundo, Nelly Korda, liderou o desafio dos EUA, vencendo ambos os jogos enquanto os EUA exibiam sua dominance.

No segundo dia, a Europa tentou fechar a diferença, mas a equipe dos EUA continuou a frustrar os esforços europeus e manteve uma vantagem de 10-6 no final do segundo dia.

Indo para o terceiro dia, a Europa precisava de uma repetição do "Milagre de Medinah" do Ryder Cup de 2012 para ter chances de vitória. Nesse torneio, a Europa também estava atrás por quatro pontos no último dia, mas conseguiu uma vitória histórica de 14,5-13,5, vencendo oito jogos e empatando um dos doze jogos individuais.

Enquanto a britânica Charley Hull exibiu uma rodada excepcional de golfe para derrotar Korda no primeiro jogo individual e iniciar uma comeback europeia, acabou não sendo o suficiente.

As americanas Megan Khang, Rose Zhang e Allisen Corpuz todas garantiram vitórias no domingo, enquanto Andrea Lee, Lauren Coughlin e Vu garantiram meio pontos para selar a vitória para os Estados Unidos.

O birdie de Lilia Vu no 18 foi um testemunho de sua paixão pelo esporte, já que ela sentiu a necessidade de contribuir mais para a equipe. O desempenho dominante da equipe dos EUA no golfe ao longo da competição também destacou sua dedicação a vencer a Copa Solheim.

