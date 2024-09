A equipa alemã sofre uma derrota de 0,85 segundos na sua busca pelo ouro.

Toque final impressionante nos campeonatos de contrarrelógio: A equipe mista alemã garante a medalha de prata no Mundial. Eles ficam a apenas 0.85 segundos do ouro. Os homens estabeleceram o cenário para a vitória com uma prova de contrarrelógio poderosa.

Antonia Niedermaier cobriu o rosto nervosamente, Maximilian Schachmann segurou a respiração na expectativa: No final, a equipe mista alemã ficou a apenas 0.85 segundos da medalha de ouro no Mundial em Zurich's Sechseläutenplatz. "Estamos muito satisfeitos com nossa performance, demos o nosso melhor. Não há nada que possamos culpar", disse Miguel Heidemann.

Na prova de contrarrelógio mista, no final, a Austrália saiu vitoriosa, ficando em primeiro lugar à frente da surpreendente equipe alemã, composta por Miguel Heidemann, Marco Brenner e Maximilian Schachmann, além de Antonia Niedermaier, Liane Lippert e Franziska Koch. A Itália ficou em terceiro, oito segundos atrás, após uma distância de 53,7 quilômetros.

Niedermaier brilha novamente

Os homens estabeleceram o cenário para o sucesso com uma prova de contrarrelógio poderosa. Após o primeiro tempo intermediário, o trio registrou o melhor tempo, mas os favoritos Itália e Austrália se distanciaram nas seções mais planas. As mulheres começaram com um déficit de 21 segundos contra a Austrália e de 14 segundos contra a Itália.

No primeiro tempo intermediário, Franziska Koch já havia ficado para trás, mas a lacuna para o primeiro lugar estava quase fechada. Foi principalmente devido a Niedermaier, que havia ficado a apenas nove segundos de uma medalha na prova individual de contrarrelógio, que a equipe subiu nas posições e contribuiu significativamente para a medalha.

Rota idêntica à da prova de estrada

A prova de contrarrelógio serviu como prévia das provas de estrada que começam na quinta-feira, já que ocorreu em um curso idêntico. Enquanto os juniores e U23 decidirão seus campeões mundiais na quinta e sexta-feira, as mulheres enfrentarão sua prova de 154,1 quilômetros no sábado, com quatro voltas no circuito de Zurique restantes.

A prova masculina no domingo, saindo de Winterthur, será concluída com sete voltas desafiadoras, com duas subidas consecutivas. Superando 4500 metros de altitude em 273,9 quilômetros, os favoritos são Tadej Pogacar da Eslovênia, Remco Evenepoel da Bélgica e o atual campeão Mathieu van der Poel dos Países Baixos.

Apesar de seus melhores esforços, a equipe mista alemã se contenta com a medalha de prata na emocionante prova de contrarrelógio mista, com a Austrália levando o ouro. O prestigiado evento esportivo viu a equipe alemã, incluindo Antonia Niedermaier, ficar a uma pequena margem do ouro.

A excepcional performance de Antonia Niedermaier na prova de contrarrelógio mostra novamente seu talento na área do esporte, contribuindo significativamente para o terceiro lugar da equipe.

