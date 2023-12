A época regular da WNBA vai começar sem Brittney Griner, que continua sob custódia russa

A sete vezes All-Star foi detida em fevereiro num aeroporto de Moscovo e acusada pelas autoridades russas de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente - uma infração punível com até 10 anos de prisão.

O Departamento de Estado classificou Griner como detida injustamente na Rússia, e o seu caso está a ser tratado pelo gabinete do Enviado Presidencial Especial dos EUA para Assuntos de Reféns, Roger Carstens, confirmou um funcionário do Departamento de Estado à CNN na terça-feira. O gabinete lidera e coordena os esforços diplomáticos do governo com o objetivo de assegurar a libertação de americanos injustamente detidos no estrangeiro.

Entretanto, a sua equipa - que chegou às finais da WNBA no ano passado - anunciou a sua lista de jogadores na noite de abertura na quinta-feira, dizendo que a equipa recebeu uma isenção e um alívio salarial até que Griner "regresse a casa em segurança".

O Mercury vai receber o Las Vegas Aces no jogo de abertura esta noite.

"É uma situação delicada", disse Skylar Diggins-Smith, quatro vezes jogadora do All-Star, na quinta-feira, sobre a sua colega de equipa.

"É difícil. E é uma treta quando vocês nos perguntam porque é uma situação emocional. É um gatilho. Mas nós amamos a nossa irmã. Sentimos a falta da nossa irmã. Vamos continuar a jogar em sua honra até que ela volte", disse Diggins-Smith.

Um porta-voz da WNBA disse no início desta semana que a liga vê o movimento das autoridades federais para classificar Griner como injustamente detido como um "desenvolvimento positivo e um próximo passo para levá-la para casa".

"Brittney foi detida por 75 dias e nossa expetativa é que a Casa Branca faça o que for necessário para trazê-la para casa", disse a agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, em um comunicado na terça-feira.

A WNBA vai homenagear Griner esta época, colocando as suas iniciais (BG) e o número da sua camisola (42) em todos os 12 campos da sua casa.

Na última temporada, Griner terminou em segundo lugar na votação para o Prémio de Jogadora Mais Valiosa. A jogadora de 6'9" levou o Mercury às finais da WNBA, onde o Phoenix perdeu para o Chicago Sky.

Ela também é duas vezes medalhista olímpica de ouro e jogou pela potência russa UMMC Ekaterinburg durante a entressafra da WNBA.

Jill Martin, Jennifer Hansler, Wayne Sterling, Brian Todd e Donald Judd, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com