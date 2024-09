A entidade corporativa do UFC chega a um acordo de US$ 375 milhões numa ação coletiva apresentada por ex-atletas.

O acordo de liquidação, revelado pela TKO, empresa-mãe da UFC, por meio de um registro à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, espera resolver todas as disputas por um total de $375 milhões, sujeito à aprovação do Juiz Distrital dos EUA Richard Boulware, de Las Vegas.

Os detalhes do acordo proposto ainda não foram tornados públicos no tribunal, e os detalhes, como quaisquer confissões ou negações de conduta imprópria pela empresa, ainda estão sob sigilo.

Os contendores da ação Le v. Zuffa afirmaram que a UFC utilizou sua posição dominante no MMA para minimizar as chances de seus atletas receberem ofertas de outros promoters, e argumentaram que a UFC "reduziu desproporcionalmente a compensação" para lutadores ao executar uma "série de ações exclusivas e anticompetitivas".

A ação, que foi inicialmente apresentada em dezembro de 2014 pelo lutador aposentado Cung Le, ao lado de Nate Quarry, Jon Fitch e outros, envolveu atletas que competiram pela UFC entre dezembro de 2010 e junho de 2017, segundo Berger Montague, o escritório de advocacia que representa os autores da ação. No ano passado, Boulware concedeu status de ação coletiva a lutadores que lutaram pela UFC nos EUA durante esse período.

A UFC pediu para dismissar o caso em 2015, mas o tribunal negou o pedido.

A UFC e os autores da ação originalmente concordaram com um acordo de $335 milhões que abrangia tanto a ação Le v. Zuffa quanto uma ação separada, mas Boulware rejeitou esse acordo, de acordo com a Reuters, devido à distribuição de fundos aos autores da ação.

"Temos alcançado um acordo revisado com os autores para resolver a ação Le, levando em conta as preocupações expressas pelo Juiz Boulware", declarou a UFC ao CNN.

"Acreditamos que o acordo original era justo - uma opinião compartilhada pelos autores - mas acreditamos que é no melhor interesse de todas as partes pôr fim a esta ação judicial".

O acordo de nove dígitos se aplica apenas à ação Le v. Zuffa, enquanto a ação Johnson v. Zuffa, que ainda está pendente contra a UFC, a maior organização de MMA do mundo, permanece irresolvida. O caso Johnson ainda está em suas fases iniciais, e um pedido para dismissar ainda está pendente, de acordo com a declaração da UFC.

"Acreditamos que este novo acordo proposto para a ação Le é um grande resultado para a classe de lutadores da UFC que representamos", declarou Berger Montague ao CNN. "Se aprovado, proporcionaria alívio financeiro imediato a mais de 1.000 lutadores, que receberiam um aumento significativo em seus ganhos da UFC durante suas carreiras de lutadores".

"Esperamos apresentar o acordo proposto ao tribunal para aprovação preliminar em breve. Também estamos comprometidos em prosseguir com as reivindicações em nome da classe de lutadores no caso Johnson posterior, incluindo reivindicações de alívio injuntivo contra a UFC".

O caso Johnson, iniciado pelos lutadores da UFC Kajan Johnson e C.B. Dollaway, tem semelhanças com a ação Le e alega que a empresa violou as leis antitrust ao subpagar lutadores da UFC e prejudicar ou impedir outros promoters de MMA.

O acordo, no valor de $375 milhões, espera resolver todas as disputas relacionadas ao mundo das artes marciais mistas (MMA), abordando especificamente preocupações sobre as ações competitivas da UFC e a compensação dos lutadores. Apesar do acordo proposto, a ação Johnson v. Zuffa, que compartilha alegações semelhantes, remain

