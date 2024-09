A energia e as indústrias devem ser atraídas para a agenda de Fratzscher.

Consumidores de energia em grande escala na Alemanha reclamam dos custos elevados. Setores inteiros, incluindo empregos, expressam preocupações sobre a relocalização. De acordo com o economista proeminente Marcel Fratzscher, isso não é um problema, mas um "passo necessário".

O presidente do DIW, Marcel Fratzscher, prevê que certas indústrias intensivas em energia podem deixar a Alemanha durante a transição energética. Em uma entrevista ao "Neue Osnabruecker Zeitung", o economista afirmou: "Isso não é negativo, mas benéfico, se permitir que as empresas mantenham seu espírito inovador e força de trabalho qualificada na Alemanha, mantendo assim sua competitividade". Para a economia como um todo, isso é um "passo necessário", argumentou o chefe do DIW, pois desencadeia inovação.

A Alemanha, especificamente, tem se destacado ao se concentrar em suas forças básicas. "Nós fabricamos onde é mais econômico, adquirimos componentes de outros lugares, montamos aqui e exportamos os produtos finais para todo o mundo", disse Fratzscher.

Há alguns dias, os onze estados alemães com instalações de produção de aço solicitaram ao governo federal que criasse as condições que garantissem a indústria do aço alemão. Energia acessível e um suprimento adequado de hidrogênio verde eram essenciais, afirmaram eles, junto com os representantes da indústria. O governo está investindo bilhões em grandes instalações para a produção de hidrogênio neutro em carbono, com o objetivo de converter um terço da produção total para energia neutra em carbono até 2030.

Especialmente, a indústria química sob pressão

A presidente da DGB, Yasmin Fahimi, alertou no início do ano sobre empresas industriais deixando a Alemanha. A presidente da Confederação Alemã de Sindicatos apontou que as indústrias intensivas em energia estão enfrentando desafios crescentes com seus custos. Um relatório do Instituto da Economia Alemã (IW), favorável aos empregadores, também sugeriu uma tendência de desindustrialização.

Na indústria química, as coisas parecem estar se descontrolando. "Além disso, os produtores de papel, fabricantes de cimento e produtores de aço estão enfrentando uma pressão imensa", disse Fahimi. "Indústrias altamente intensivas em energia já estão transferindo investimentos futuros e poderiam deixar em maior escala a longo prazo, principalmente devido às políticas de subsídio contrastantes nos EUA e na China".

