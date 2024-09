A empresa transforma a "Pelha Virgem de Mythos" num empreendimento comercial.

Em diversas sociedades, a virgindade é reverenciada como uma virtude significativa. Para manter as aparências, as mulheres recorrem a várias táticas. Uma empresa da Baden-Württemberg fornece cápsulas de sangue e hímen sintético como soluções. A demanda está aumentando, mas esses produtos são cercados de controvérsia.

A maioria dos compradores faz um único pedido e há poucos comentários. O proprietário da empresa em Waghäusel, perto de Karlsruhe, que deseja permanecer anônimo, descreve como "estranho". Ele comercializa cápsulas de sangue e "hímen sintético".

Estes são feitos de corante alimentar e alguns aditivos, que as mulheres podem inserir na vagina, seja em uma cápsula ou incorporado em duas membranas de celulose. A cápsula é suposta a se dissolver em duas horas, e os pequenos fragmentos de celulose em alguns minutos, deixando manchas vermelhas no lençol para provar a virgindade.

Pode parecer estranho, mas é comum em muitas culturas. Por exemplo, na Índia, o sexo pré-marital é tradicionalmente desestimulado, e algumas famílias inspecionam os lençóis após a noite de casamento. Mulheres que não são virgens são consideradas imorais, trazendo vergonha para si mesmas e suas famílias. Em algumas comunidades conservadoras, as famílias da noiva são rejeitadas se houver suspeita de que ela não é virgem.

Não é de admirar, então, que a Índia esteja entre os principais mercados para os produtos da marca "VirginiaCare". Eles são enviados globalmente, incluindo para outras partes da Ásia e o mundo árabe.

Discussões controversas em workshops

Na Alemanha também, a virgindade é um tema frequente de discussão, como confirmam os centros de aconselhamento. Gianna Gentili do centro de saúde para meninas em Stuttgart compartilha que há uma alta demanda em workshops. "Há frequentemente discussões contenciosas." Valentina Sbahi do centro de planejamento familiar Balance em Berlim diz que mulheres de todo o país a visitam. "50 a 60 por cento dos meus clientes nasceram aqui. Eles foram para a escola aqui."

Mesmo mulheres confiantes são influenciadas por normas culturais antes do casamento, observou Jutta Pliefke da Pro Familia. Mulheres muçulmanas e aquelas de famílias católicas rigorosas procuram aconselhamento. "É um tema recorrente aqui." Às vezes, a ameaça é muito real. O ginecologista educa sobre a anatomia feminina e opções.

Restauro de hímen, onde o hímen é reconstruído, é frequentemente solicitado. Essas cirurgias são mais arriscadas e caras do que cápsulas de sangue, diz Sbahi. "E não há garantia de que vai sangrar." Ela defende produtos de sangue artificial em vez disso.

Terre des Femmes: Evite explorar situações de emergência

O pacote completo da "VirginiaCare" geralmente custa cerca de 130 euros. Os clientes podem comprá-lo online ou em uma farmácia. Inclui duas cápsulas de sangue e dois "hímen sintético". "Então as mulheres podem experimentar ambas as opções", diz o gerente. Os produtos também são vendidos individualmente. Ele não revela as vendas, mas diz que a demanda aumentou em 10 a 20 por cento recentemente.

"Somente soluções de emergência", diz Lena Henke, uma representante de direitos sexuais e reprodutivos na organização Terre des Femmes. Ferramentas para autodeterminação, eles certamente não são. Ela critica alguns slogans publicitários em particular: "Com declarações como 'Você danificou seu hímen', a empresa explora o medo daqueles afetados e perpetua mal-entendidos. Eles contribuem para o mito persistente do hímen e o conceito de virgindade." A situação de emergência das mulheres não deve ser explorada para ganho comercial.

"Mito do Hímen"

A organização de direitos das mulheres recentemente publicou um folheto informativo "Não há hímen: Informações sobre o hímen". Como campanhas semelhantes sobre o "Mito do Hímen", ele esclarece mal-entendidos básicos: "O hímen não tem nada a ver com ser virgem." Não há pedaço de pele que fecha e se rompe com a penetração. O hímen é um tipo de anel de pele, pode parecer diferente e algumas mulheres não possuem um. E: Não sempre sangra durante o primeiro sexo.

Temas que o ginecologista Pliefke discute repetidamente - e às vezes até usa um espelho para ajudar as meninas e mulheres a terem uma auto-percepção. "Os fatos anatômicos muitas vezes não estão claros."

A simples clarificação nas aulas de biologia não é suficiente, como Milena Aboyan também descobriu. A diretora fez um filme chamado "Elaha" exatamente sobre esse assunto, que foi indicado para o Prêmio do Cinema Alemão. Ela falou anteriormente com a comunidade alemã-curda. "Achamos que era hora de falar sobre isso."

Agora ela mostra o filme em escolas, entre outros lugares, e recebe muitos feedbacks positivos, diz Aboyan. Em sua opinião, porém, o tema da virgindade é apenas um aspecto específico. "O patriarcado na sociedade é geralmente um problema." Trata-se de mulheres e corpos femininos serem sexualizados. "Precisamos mudar as narrativas."

Isso não é apenas uma tarefa para mulheres, enfatiza Aboyan. E não é apenas um tema para migrantes e famílias de migrantes. "O patriarcado não tem origem." Estupro dentro do casamento não foi um crime na Alemanha até 1997. Pliefke também alerta contra a colocação de culpa: "Não é que há muito tempo também tínhamos vergonha na Alemanha." A ideia de que a noiva deveria ser virgem ainda era comum nos anos 50.

A Comissão pode considerar a implementação de atos para regular a venda e o uso desses produtos, assegurando que eles sejam comercializados de forma ética e não explorem os medos das mulheres ou perpetuem mal-entendidos. Apesar da controvérsia, a demanda por esses produtos continua a crescer, especialmente em culturas onde a virgindade é altamente valorizada.

