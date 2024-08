A empresa fabricante de armas, Heckler & Koch, está a beneficiar financeiramente devido aos seus pedidos.

Negócios prosperam na Heckler & Koch, empresa conhecida pela produção de fuzis de assalto e outras armas de fogo. Eles relataram resultados impressionantes no primeiro semestre e asseguraram um novo contrato para rifles de atirador de elite com uma unidade de forças especiais alemãs. No entanto, há um detalhe.

Enquanto o conflito na Ucrânia prossegue, os pedidos da Heckler & Koch, localizada em Oberndorf, Alemanha, estão a todo vapor. Nos primeiros seis meses do ano, eles receberam pedidos no valor de 197,8 milhões de euros, um aumento significativo de 39% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esses pedidos geralmente levam anos para serem concluídos, garantindo um futuro promissor para o fabricante de fuzis de assalto, metralhadoras, lançadores de granadas e pistolas. Earlier this week, they also secured an order for up to 500 sniper rifles for the Kommando Spezialkräfte (KSK) of the German armed forces.

A receita também viu um aumento no primeiro semestre do ano, alcançando 171,4 milhões de euros, um aumento de 14% em comparação com o primeiro semestre de 2024. Eles forneceram armas para vários países, incluindo Espanha, Letônia, Noruega, Japão e as forças armadas alemãs. Concorrentes como Beretta (Itália), CZ com sua subsidiária americana Colt (República Tcheca) e FN (Bélgica) também representam um desafio.

Como o CEO, Jens Bodo Koch, colocou, "Refletimos a situação de segurança global, e a demanda pelos nossos produtos está atualmente muito alta." Ele garantiu que eles continuarão a fornecer armas apenas para países da OTAN, Europa e aliados de segurança da Alemanha - nações comprometidas com a paz, a liberdade e a segurança. Armas da Heckler & Koch também estão sendo utilizadas na Ucrânia, fornecidas por exércitos europeus ao país atacado pela Rússia.

Lucratividade em queda

Na frente financeira, a Heckler & Koch experimentou uma queda na lucratividade. O resultado operacional (EBIT) caiu quase 11% para alcançar 23,2 milhões de euros. O CEO Jens Bodo Koch atribuiu isso a um aumento no "negócio de sistemas": agora, eles não apenas vendem armas, mas também acessórios como silenciadores e módulos de luz laser. Esses materiais complementares são adquiridos de outras empresas, o que reduz a lucratividade em comparação com a produção interna.

Para o ano inteiro de 2024, o CEO espera que o resultado operacional permaneça no mesmo nível do ano anterior.

Na Europa, a Heckler & Koch estima sua participação de mercado para pistolas militares e policiais ser de aproximadamente dois terços. Nos EUA, o maior mercado de armas do mundo, eles têm um papel menor, mas recentemente registraram vendas bem-sucedidas com a polícia e o exército, por exemplo, fornecendo armas aos Texas Rangers.

Apesar da queda na lucratividade devido ao aumento do negócio de sistemas, a Heckler & Koch continua a fabricar uma ampla gama de equipamentos militares, incluindo fuzis de assalto, metralhadoras, lançadores de granadas, pistolas e rifles de atirador de elite. Na verdade, eles recentemente asseguraram um contrato para até 500 rifles de atirador de elite para a unidade de forças especiais alemãs, o Kommando Spezialkräfte (KSK).

Leia também: