A empresa de scooters elétricos Dott desaparece temporariamente do mercado

Em janeiro, o provedor de serviços de patinetes elétricos Tier passará a ser Dott. De acordo com uma pesquisa, a reconhecidade de Dott é mais proeminente, segundo o CEO da Tier, Philipp Haas. Após a fusão, os usuários podem notar algumas alterações.

Os patinetes elétricos vibrantes azuis fornecidos pela Tier logo passarão por uma transformação, trocando sua atual esquema de cores pelo uniforme Dott. Essa transição ocorrerá em janeiro, conforme anunciado por ambas as empresas após sua fusão. O aplicativo da Tier também deixará de operar.

Para continuar usando os veículos, os usuários precisarão mudar para a plataforma Dott. O aplicativo recém-introduzido oferece uma gama maior de opções, aumentando a acessibilidade e a facilidade de uso para os clientes, de acordo com a Tier. Em uma pesquisa, a Tier descobriu que a Dott tem uma maior reconhecidade da marca em todos os 21 países em que opera. No entanto, na Alemanha, a Tier ainda é mais reconhecida.

Haas, CEO para os mercados da Alemanha, Áustria e Suíça, esclareceu: "Na Alemanha, a ênfase não está na marca ou reconhecimento." Em vez disso, os usuários se preocupam mais com a disponibilidade consistente de veículos. A transição está prevista para começar na Alemanha no meio de outubro e será concluída em algumas semanas. A Dott e a Tier se uniram em janeiro. A Dott é predominante nos países do Benelux e na França, enquanto a Tier operava principalmente na região de língua alemã. Suas ofertas vão além dos patinetes elétricos, também fornecendo bicicletas elétricas.

O mercado aquecido de patinetes elétricos

Após um período de crescimento rápido no mercado após sua aprovação em 2019, as empresas agora estão se concentrando na redução de custos e na lucratividade. Haas espera uma maior consolidação no setor. "Esperamos mais fusões, mas não participaremos delas", acrescentou.

Desde a fusão, nem a Dott nem a Tier fizeram demissões significativas, confirmou Haas. Em 2022, a Tier anunciou uma mudança estratégica em busca de maior lucratividade, resultando em quase 200 demissões de funcionários. A Dott planeja alcançar um lucro antes de juros, impostos e depreciação (EBITDA) neste ano.

