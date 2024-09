A empresa de produção do MrBeast e a Amazon estão a ser acusadas de submeter os concorrentes do reality show dele ao assédio.

O processo judicial teve início na segunda-feira em um tribunal de Los Angeles por indivíduos envolvidos no programa da Amazon Prime Video intitulado "Beast Games", anunciado em março. Este programa se vangloria de "mais de 1.000 concorrentes, prêmio de $5.000.000 e vários recordes mundiais", segundo seu criador, MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, na época.

A ação judicial de 54 páginas contém alegações de que os participantes foram expostos a "condições de trabalho injustas, perigosas e ilegais", resultando em "vários" concorrentes sendo hospitalizados. Os concorrentes afirmaram que receberam "refeições irregulares e parcos" e não tiveram "acesso suficiente a produtos de limpeza e assistência médica".

Also mentioned were allegations of sexual misconduct, although the specific incidents of these claims were omitted from the court document.

The lawsuit alleges that the show secured an "illegal contract" and supplied "deceptive information" to Nevada concerning misclassifying contestants as volunteers to obtain tax credits. As a consequence, the show received $2.5 million in incentives from Nevada to film in Las Vegas, according to the lawsuit.

No mês passado, um relatório do The New York Times apresentou concorrentes não identificados falando sobre as supostamente perigosas condições no set do programa, apresentado pelo Donaldson de 26 anos. Eles compartilharam contas de concorrentes saindo da arena em macas, testemunhando vômitos e desmaios, assim como "vários hospitalizações".

Um representante de MrBeast respondeu ao Times, afirmando que a produção foi "infelizmente complicada pelo incidente da CrowdStrike, condições climáticas adversas e outros problemas logísticos e de comunicação imprevistos" e que uma revisão abrangente do programa havia começado.

MrBeast e a Amazon ainda não comentaram sobre a ação judicial ao CNN.

"Beast Games", que ainda não tem data de lançamento, afirma ser "o maior programa de jogos já criado" com o maior número de concorrentes e o maior prêmio em dinheiro, como afirmado anteriormente por MrBeast. Este título é atualmente detido pelo Netflix para sua "Squid Game: The Challenge".

MrBeast é um dos canais do YouTube mais populares, com 245 milhões de assinantes. Recentemente, cada um de seus vídeos ultrapassou facilmente 100 milhões de visualizações, com alguns chegando a meio bilhão. Além de seus vídeos de desafios, Donaldson chamou a atenção por sua abordagem inovadora da caridade.

Rumores de controvérsia precederam esta ação judicial em agosto, quando um vídeo de 2017 ressurgiu mostrando-o reagindo a um comentário de um espectador sobre "vender" pessoas negras. Ele respondeu: "O máximo que provavelmente pagaria seriam provavelmente 300".

Um representante de MrBeast reconheceu que o astro usou "línguagem ofensiva" em sua comédia.

A ação judicial também menciona preocupações com o lado empresarial do programa, alegando um "contrato ilegal" e fornecendo "informações enganosas" para garantir créditos fiscais. Apesar das controvérsias, o canal do YouTube de MrBeast continua a prosperar, com cada vídeo facilmente ultrapassando 100 milhões de visualizações.

Leia também: