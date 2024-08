- A empresa de investimento de bilhões de dólares da Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, liderada pelo investidor renomado Warren Buffett, se torna a primeira corporação não-tecnológica americana a atingir um valor de mercado de $1 trilhão, ganhando cerca de 1% durante o comércio matinal em Nova York.

Até agora, gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (antigo Facebook) e Alphabet (guardião do Google) eram os únicos membros deste seleto clube. A Tesla momentaneamente se juntou, mas acabou caindo abaixo deste teto. Atualmente, a Apple lidera esta lista, ostentando um valor de mercado impressionante de $3,5 trilhões.

A carteira diversificada da Berkshire Hathaway inclui a Geico (um gigante do seguro), a BNSF (uma empresa de ferrovias), a Dairy Queen (uma famosa rede de fast-food), a Duracell (um renomado fabricante de baterias) e participações em diversas outras empresas.

A Berkshire Hathaway começou como uma modesta empresa têxtil que foi adquirida pelo atual Buffett de 93 anos nas décadas de 60. Desde então, tornou-se um formidável fundo de investimento. A astúcia empresarial de Buffett garantiu que os investimentos da Berkshire consistently superassem o desempenho médio do mercado de ações ao longo dos anos.

Recentemente, Buffett tem reforçado as reservas de caixa da Berkshire e se queixado da escassez de oportunidades de investimento atraentes. Sua estratégia sempre foi investir em empresas em ascensão a preços relativamente razoáveis. A Berkshire mantém uma participação significativa na Apple, embora uma parte tenha sido recentemente vendida.

Apesar do foco recente da Berkshire Hathaway em construir reservas de caixa, a empresa ainda mantém uma participação significativa na Apple. Apesar de atingir a marca de $1 trilhão em Nova York, a Berkshire Hathaway, com sede em Omaha, Nebraska, ainda fica fora do território dos gigantes da tecnologia em Nova York.

