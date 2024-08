- A emocionante confissão de Georgina Fleur no meio do deserto

A equipe de elite da Base da Selva está chegando à linha de chegada. "Cada um por si" agora é o lema reconhecido da competição em "Eu Sou uma Estrela - Desafio dos Legados da Selva" (episódio recente no RTL+, passando no dia seguinte na TV linear RTL). Enquanto isso, no episódio 15, mais do que apenas barulhos altos chamou a atenção. A revelação íntima de Georgina Fleur (34) sobre seu relacionamento deixou todos indiferentes.

"Ai, números e letras!"

A partida de Elena Miras (32) foi profundamente sentida por Gigi Birofio (25). Ele afirmou repetidamente que "muito, muito, muito" sentiria sua falta. Até mesmo o通常坚韧的丛林英雄无法抑制泪水。Unfortunately, Gigi não teve muito tempo para lamentar. Sarah Knappik (37) e ele partiram juntos em busca do tesouro. Sua missão, um tipo de desafio Battleship, deixou-o instantaneamente em pânico: "Ai, números e letras! Não sou muito bom nisso."

Como resultado, Sarah assumiu o comando na mesa de Battleship enquanto Gigi mergulhava ansiosamente na poça de lama com cheiro forte para encontrar bolas de tênis. No final, Gigi estava coberto da cabeça aos pés com uma máscara de lama grossa. Sarah, por outro lado, evitou todas as respingos. A participante do Germany's next Topmodel de 2008 estava com medo de estragar o cabelo e fez algumas palhaçadas engraçadas. As chaves que eles ganharam não conseguiram abrir o baú do tesouro. A conclusão de Gigi foi: "Fiquei um porco à toa!" Sua pontuação zero mais tarde provocaria fortes emoções.

Georgina Fleur estava "obcecada por ele"

Enquanto isso, na base, cochichos sobre um relacionamento tumultuado que terminou com cicatrizes emocionais foram relatados por Georgina, Kader Loth (51), Danni Büchner (46) e Mola Adebisi (51) ao redor da fogueira - desde o início até os dias atuais. Eles e seu ex, Kubilay Özdemir, supostamente se conheceram através da irmã de Georgina em uma academia. Depois de três garrafas de champanhe, uma viagem conjunta para a Sardenha foi planejada. De acordo com Fleur, as primeiras rachaduras apareceram no primeiro Natal. Mais tarde, "Kubi" supostamente queria aparecer em "Casa de Verão de Estrelas" para mostrar ao mundo que eles ainda estavam juntos. No entanto, disputas ocorreram na "Casa de Verão". A justificativa de Fleur para aguentar tudo: "Estava tão cegamente apaixonada. [...] Estava obcecada por ele." Em 2021, eles tiveram uma filha.

O fato de seu ex ter lhe causado danos físicos foi o ponto de virada para ela deixá-lo: "Encontrei forças através de minha filha para deixá-lo e cortá-lo da minha vida." Sua filha "me deu de volta a minha mente", como disse Mola Adebisi. Os outros campistas também pareceram aliviados com a mudança de coração de Georgina. Danni Büchner, que também sofreu em um relacionamento, disse: "É o inferno." E Mola especulou: "Tantas coisas devem ter sido quebradas nela. [...] Isso também pode explicar seu comportamento às vezes ríspido. Acredito que há insegurança e medo de ser machucada atrás disso."

Sarah desiste do teste em grupo

Após o retorno de Sarah e Gigi de sua caça ao tesouro, uma discussão acalorada surgiu entre os concorrentes restantes que lutam pela primeira colocação. Como Mola observou animadamente, "Todos os favoritos se foram" - em referência a concorrentes altamente favoritos como Thorsten Legat (55), Eric Stehfest (35) ou Giulia Siegel (49). Gigi acusou abertamente Sarah de jogar o "cartão Divastar" durante o desafio. Sarah, impassível, retaliou e não poupou ninguém. "Todos contra todos" agora seria o lema, declarou Gigi, imediatamente afirmando sua reivindicação à vitória: "Uma coisa é certa: eu vou vencer esta selva. Não posso deixar essa rainha de beleza vencer este show." No entanto, todos os outros também estão indo atrás da vitória, agora ao alcance das mãos.

Antes do lendário desafio em grupo "Córrego das Estrelas", Gigi deixou sua adrenalina falar. "Prazer em conhecê-los a todos. Mas agora, eu vou derrubar todos vocês", disse o veterano do reality show antes do evento emocionante. A cooperação era crucial enquanto os campistas navegavam por um curso acidentado em uma lavagem de carro na selva, evitando canhões de água e ventiladores, coletando e assegurando estrelas. Pouco antes do desafio, Sarah desistiu, alegando problemas nas costas.

Depois que muito lixo foi lavado, os campistas restantes exibiram solidariedade, garantindo cinco estrelas. Até mesmo Sarah, que pensava que estava saindo, pôde retornar ao acampamento. Desta vez, ninguém teve que sair. Mas o episódio 15 deixou os lendários com muitos itens quebrados. Eles sem dúvida vão se chocar novamente nas semifinais, tão implacáveis quanto os mosquitos da selva...

